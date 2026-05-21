Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić govorila je na GLOBSEC forumu u Pragu o evropskom putu Srbije, odnosima sa Rusijom, ratu u Ukrajini i, kako je ocenila, dvostrukim standardima koje Evropska unija primenjuje prema Beogradu.

Brnabićeva je poručila da Srbija već godinama trpi posledice promenjene politike proširenja Evropske unije i istakla da Beograd nije tretiran ravnopravno.

– Pravila igre su se promenila. Kada se u potpunosti uskladite sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom EU, tada postajete članica EU i dobijate punu bezbednosnu, ekonomsku i svaku drugu zaštitu. Mi to nemamo – rekla je Brnabićeva.

„Tretiraju nas kao treću zemlju“

Ona je navela da Srbija i dalje snosi posledice odluka velikih sila, ali bez privilegija koje imaju članice Evropske unije.

– Kada dođe do haosa, poput trgovinskog rata između SAD i EU, Srbija je tretirana kao treća zemlja, a od nas se ipak očekuje stopostotno usklađivanje. Ne mislim da je to fer i to nije u našem nacionalnom interesu – rekla je Brnabićeva.

Govoreći o ratu u Ukrajini, predsednica Skupštine Srbije poručila je da Srbija podržava dijalog i poštovanje međunarodnog prava.

Podsetila je da je Srbija bila među prvim državama koje su jasno saopštile da nikada neće priznati rezultate referenduma u ukrajinskim teritorijama pod ruskom kontrolom.

„Pandorina kutija otvorena je još u slučaju Srbije“

Kada je moderator pomenuo da Srbija takav stav ima zbog Kosova i Metohije, Brnabićeva je odgovorila da se radi o mnogo širem pitanju.

– Ako počnete da tumačite međunarodno pravo kako kome odgovara, onda više nema ni međunarodnog prava ni Povelje UN. Onog trenutka kada počnete da dovodite u pitanje teritorijalni integritet međunarodno priznatih država, otvarate Pandorinu kutiju – rekla je ona.

Dodala je da je upravo slučaj Srbije bio trenutak kada je ta „Pandorina kutija“ otvorena.

– Svet danas mnogo više liči na 19. nego na 21. vek. Idemo unazad kada je reč o miru i stabilnosti – ocenila je Brnabićeva.

O Zelenskom, Rusiji i odnosima sa Moskvom

Brnabićeva je govorila i o odnosima Srbije sa Ukrajinom, navodeći da je nedavna poseta potpredsednika ukrajinske vlade Tarasa Kačke Beogradu protekla veoma uspešno.

– Potpisali smo memorandum o razumevanju i otvorili razgovore o sporazumu o slobodnoj trgovini između Srbije i Ukrajine. Nadamo se da ćemo pregovore završiti do kraja godine – rekla je ona.

Na pitanje o odnosima Srbije i Rusije, Brnabićeva je odgovorila da se mnogo toga svodi na percepciju.

– Aleksandar Vučić ima komunikaciju sa Vladimirom Putinom, ali i drugi evropski lideri imaju kontakte sa Moskvom. Premijer Slovačke Robert Fico bio je ove godine u Moskvi povodom Dana pobede – rekla je ona.

Istakla je da je Srbija usklađena sa evropskim vrednostima, ali da nije uvela sankcije Rusiji.

– Jasno smo rekli da je ono što se dogodilo čin agresije i kršenje međunarodnog prava. Glasali smo zajedno sa partnerima iz EU u Generalnoj skupštini UN da osudimo taj čin – rekla je Brnabićeva.

„Suzavac ste možda gledali u Holandiji“

Govoreći o protestima u Srbiji i optužbama za represiju, predsednica Skupštine Srbije poručila je da se prema Beogradu primenjuju drugačiji standardi nego prema nekim državama Evropske unije.

– Ako pogledate mere koje policija koristi u Holandiji, Francuskoj ili Nemačkoj, čak i na prijavljenim protestima, ne bih rekla da smo imali mere koje mogu da se porede sa tim – rekla je Brnabićeva.

Podsetila je i na proteste u Albaniji gde su korišćeni suzavac i vodeni topovi.

– Tamo niko nije rekao ni reč. A zašto? Zato što je Albanija stopostotno usklađena sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom EU. U slučaju Srbije guraju se lažni narativi i primenjuju drugačiji standardi – zaključila je Brnabićeva.