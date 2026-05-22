Izraelski i američki bezbednosni zvaničnici upozorili su na mogućnost da Iran izvede iznenadni raketni i dronski napad na Izrael i zemlje Persijskog zaliva, prenosi Jerusalim post.

Prema navodima lista, scenario preventivnog udara razmatran je tokom bezbednosnih konsultacija sa najvišim izraelskim vojnim vrhom i ministrom odbrane Izraelom Kacom.

Upozorenja stižu u trenutku kada Vašington i Teheran nastavljaju pregovore o prekidu vatre, dok se, prema pisanju medija, američki predsednik Donald Tramp i izraelski premijer Benjamin Netanjahu ne slažu oko daljih poteza prema Iranu.

Strah od preventivnog udara Teherana

Bezbednosni izvori smatraju da bi Iran mogao da pokuša da deluje pre nego što SAD i Izrael zaključe da diplomatski pregovori više nemaju smisla i odluče se za vojnu opciju.

Kako se navodi, Teheran bi mogao da pokuša napad sličan operacijama „Epski bes“ i „Rika lava“, koje su bile zasnovane na iznenadnim udarima.

Direkcija za operacije izraelskog ratnog vazduhoplovstva i Armije odbrane Izraela, pod vođstvom general-majora Hidaija Zilbermana i drugih visokih zvaničnika, održala je više sastanaka sa američkim partnerima radi jačanja pripravnosti.

Saradnja uključuje razmenu obaveštajnih podataka o neuobičajenim iranskim aktivnostima i koordinaciju mogućeg odgovora u slučaju eskalacije.

Načelnik Generalštaba izraelske vojske Ejal Zamir održao je dodatne bezbednosne brifinge sa vojnim komandantima, u okviru procene i odbrambenih i ofanzivnih opcija.

Zamir je, prema navodima medija, razgovarao i sa američkim kolegama o koordinaciji eventualnog odgovora na mogući napad iz Irana.

Pojačana saradnja Izraela i SAD

Vojni izvori navode da su nakon zajedničkih američko-izraelskih operacija sprovedene detaljne analize sistema za otkrivanje, identifikaciju i presretanje iranskih pretnji.

Prema informacijama koje prenosi Vala, ta procena dovela je do dodatnog jačanja zajedničkih vojnih aktivnosti Izraela i SAD, uključujući unapređenje sistema protivraketne odbrane, tehnološke integracije, softverskih sistema i raspoređivanja dodatnih snaga.

Istovremeno, tokom poslednjih nedelja povećan je i obim američke vojne opreme koja stiže u Izrael, što dodatno ukazuje na rast zabrinutosti zbog mogućeg širenja sukoba u regionu.