Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić poručio je tokom posete opštini Bojnik da država nastavlja snažno ulaganje u ruralne krajeve Srbije, sa ciljem da sela ponovo postanu mesta života, rada i okupljanja porodica.

Krkobabić je nakon obilaska sela u Jablaničkom upravnom okrugu istakao da su programi Ministarstva za brigu o selu već dali konkretne rezultate u Bojniku i okolnim mestima.

- U Bojniku je kroz programe Ministarstva za brigu o selu do sada obnovljen jedan seoski Dom kulture, useljeno je 15 seoskih kuća sa okućnicom, pomognut je rad šest preduzetnika u selima, kupljen je minibus za besplatan prevoz stanovništva, a „Miholjski susreti sela“ održani su četiri godine zaredom. Bez sumnje se okrećemo ruralnim delovima zemlje, rešeni da nemamo građane prvog i drugog reda. Ako želimo da nam sela žive, u njima mora da bude i škola i lekar i pošta i dom kulture - rekao je Krkobabić.

Sela u opštini Bojnik danas su bila u znaku obnove, novih ulaganja i priča o povratku života u seoske sredine, a posebnu pažnju privukao je renovirani Dom kulture u selu Đinđuša.

U potpuno obnovljenoj sali doma kulture ministar, njegovi saradnici i predsednik opštine Nebojša Nenadović razgovarali su sa meštanima o daljem razvoju sela i potrebama lokalnog stanovništva.

Objekat je renoviran sredstvima Ministarstva za brigu o selu, uz ulaganje od oko 1,7 miliona dinara.

Novi izgled doma doneli su obimni molersko-farbarski i dekorativni radovi, zamena elektroinstalacija i podova, ali i potpuno nova oprema — od nameštaja do audio i video sistema.

Meštanin sela Miroslav Ilić rekao je da je nekada zapušten objekat danas ponovo postao centar društvenog života sela.

- Nekada zapušten, seoski dom je danas ponovo živ, ponovo postaje mesto okupljanja meštana, centar društvenog života i aktivnosti sela. U njemu se planiraju izložbe, radionice, probe kulturno-umetničkih društava, radiće šahovski klub, postavljen je sto za stoni tenis, a prostor će koristiti i udruženja žena i penzioneri - rekao je Ilić.

Selo Đinđuša nalazi se na oko sedam kilometara od Bojnika i ima oko 500 stanovnika. Meštani navode da selo poseduje osnovnu infrastrukturu i da se poslednjih godina primećuje napredak, kao i povratak mladih porodica.

Ipak, izazovi i dalje postoje, posebno u planinskim delovima opštine gde su problemi sa vodosnabdevanjem i dalje među najvećima.

Tokom posete Krkobabić je obišao i preduzetnika Dalibora Miljkovića u Prigrevici, koji je kroz program podrške privrednim aktivnostima na selu dobio 428.000 dinara za nabavku mašine za cepanje drveta.

- Bavimo se rezanjem i obradom drveta, a ova pomoć nam je mnogo značila. Očekujem da će strugara sada raditi u punom kapacitetu i plan je da godišnje sečemo oko 800 kubika drveta - rekao je Miljković.

On je jedan od ukupno šest preduzetnika iz Bojnika koji su dobili podršku kroz programe Ministarstva za brigu o selu.

Prema zvaničnim podacima, kroz programe Ministarstva za brigu o selu u opštinu Bojnik do sada je uloženo ukupno 30,6 miliona dinara.