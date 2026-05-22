"Fascinantno je koliko ljudi ovde, a ima mnogo i investitora, pažnje poklanjaju Srbiji, koliko znaju o Srbiji i koliko u Srbiju veruju. I opet je i ovde jedna od glavnih tema to što je po podacima Evrostata, od svih zemalja čije podatke oni trenutno imaju za prvi kvartal 2026. godine, Srbija uz Kipar najbrže rastuća ekonomija Evrope u prvom kvartalu ove godine", rekla je Brnabićeva na panelu "Uloga jugoistočne Evrope u globalnoj sistemskoj transformaciji" u okviru foruma GLOBSEC 2026.

Ona je ocenila da je to rezultat politike predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

"Pored svih protesta i pokušaja da se Srbija zaustavi, da se Srbija blokira, da se oteraju turisti, da se odvrate investitori, da se oteraju oni investitori koji dolaze, mi smo ponovo zahvaljujući hrabroj i vizionarskoj politici Aleksandra Vučića uspeli da u prvom kvartalu budemo lideri po evropskom rastu", rekla je Brnabićeva.

Dodala je da Srbija nastavlja tehnološki i inovacioni razvoj i da se sve više pozicionira kao važan partner Evropske unije.

"Pošto je veliki deo GLOBSEC-a posvećen inovacijama, govori se o tome da je Srbija već dobila drugi superkompjuter, da ima državni DATA centar, kakav u čitavoj Evropi ima samo još Poljska. Tu se vidi jasan smer daljeg razvoja Srbije i da je u tom smislu Srbija ozbiljan igrač na koga Evropska unija mora, ukoliko je praktična i pragmatična, mnogo više da računa", rekla je Brnabićeva.