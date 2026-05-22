Predsednik SNS i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević sastao se danas u Guandongu sa stalnim članom Provincijske komisije KPK u tom okrugu i zamenikom guvernera provincije Guandong Džangom Guodžijem sa kojom je razgovarao o novim mogućnostima saradnje u različitim oblastima.

"Potvrđeno je ono što danas svi vide - odnosi Srbije i Kine nikada nisu bili snažniji, zahvaljujući čeličnom prijateljstvu i međusobnom poverenju predsednika Aleksandra Vučića i Sija Đinpinga", naveo je Vučević na svom nalogu na Instagramu.

Vučević je rekao da se razgovaralo o novim mogućnostima saradnje u oblastima ekonomije, investicija, infrastrukture, industrije, novih tehnologija i poljoprivrede, kao i o jačanju akademskih i studentskih razmena.

"Srbija u Kini vidi iskrenog i pouzdanog prijatelja i nastaviće da gradi partnerstvo koje donosi nove investicije, razvoj i bolji životni standard za naše građane. Čelično prijateljstvo Srbije i Kine nastavlja da jača", istakao je Vučević.