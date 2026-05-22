Australijanac Brajan Beri proslavio je 102. rođendan i privukao pažnju javnosti jednostavnim savetima za dug i zdrav život. Ovaj vitalni stogodišnjak, kojeg mnogi nazivaju „superstarcem“ zbog bistrine uma i energije, otkrio je da tokom života nikada nije imao dve navike koje su danas veoma česte.

Nakon proslave rođendana gostovao je u emisiji Sunrise, gde je govorio o svojoj svakodnevici i životnim principima.

„Nikada nisam pio alkohol niti pušio“

Brajan kaže da njegova tajna dugovečnosti nema veze sa skupim suplementima ili posebnim dijetama.

– To su stvari koje nikada nisu prišle mojim ustima – rekao je kratko, govoreći o alkoholu i cigaretama.

Kako tvrdi, upravo izbegavanje tih navika imalo je veliki uticaj na njegovo zdravlje i vitalnost u poznim godinama.

– Kao dečak nikada nisam mislio da ću živeti 102 godine. Ko uopšte razmišlja o tome? – dodao je kroz osmeh.

Šta stručnjaci izdvajaju kao ključ dugovečnosti?

Stručnjaci za zdravo starenje ističu da Brajanov način života predstavlja primer zdravih navika koje mogu doprineti dužem životu.

Među najvažnijim faktorima navode:

redovno kretanje i boravak na svežem vazduhu

održavanje društvenih kontakata i razgovora sa porodicom

izbegavanje cigareta i prekomernog alkohola

mentalnu aktivnost i radoznalost

osećaj svrhe i pozitivan pogled na život

Istraživači smatraju da hronični stres može ubrzati starenje organizma, dok zahvalnost i emocionalna stabilnost imaju pozitivan efekat na mentalno zdravlje.

Jutarnja rutina koju ne preskače

Brajan je otkrio i jednostavan ritual koji praktikuje svakog jutra.

– Kada otvorim oči, kažem sebi: „Brajane, dobio si još jedan dan. Hvala Bogu“ – ispričao je.

Psiholozi navode da ovakve male rutine zahvalnosti mogu doprineti boljem raspoloženju i smanjenju stresa.

„Lepo ponašanje se nekada podrazumevalo“

Govoreći o promenama u društvu, Brajan je rekao da mu se čini da su se vrednosti danas dosta promenile.

– Deca danas nemaju poštovanja. Moj otac bi me povukao za uvo da nisam otvorio vrata majci ili ustao starijoj gospođi u tramvaju – rekao je.

Dodao je da su se lepo ponašanje i poštovanje nekada učili u kući i smatrali osnovnim delom vaspitanja.

Jednostavne navike umesto „čudesnih rešenja“

Brajanovi saveti za dug život nisu komplikovani niti skupi. Njegova priča još jednom podseća da su disciplina, zdrave navike, zahvalnost i miran način života često važniji od trendova i „čudotvornih“ preparata.