Sramota i izdaja bez presedana! Gotovo svi oni koji su u Crnoj Gori došli na vlast zahvaljujući borbi protiv Mila Đukanovića i glasovima srpskog naroda juče su rame uz rame s njim slavili otcepljenje od zajedničke države sa Srbijom - potez koji je bio samo jedan od koraka ka daljem udaru na našu zemlju i otimanja Kosova i Metohije (KiM).

Na snimcima s obeležavanja dve decenije od razdvajanja jasno se vidi kako crnogorski premijer Milojko Spajić sa suprugom dočekuje zvanice, a među prvima upravo Mila Đukanovića. Tu su bili i raspop Miraš Dedeić, Ranko Krivokapić, ali verovali ili ne, i Andrija Mandić, sveštenik Gojko Perović i brojni drugi koji su godinama najžešće napadali Milov režim i predstavljali se kao njegovi najveći protivnici.

Sve se to odvijalo uz blagoslov Mitropolije crnogorsko-primorske, kao i uz prisustvo Danijela Živkovića i ostalih predstavnika Demokratske partije socijalista (DPS), pa je pomenuti skup mnogima delovao kao potpuno političko pomirenje preko leđa srpskog naroda.

Jedini visoki zvaničnik koji nije želeo da bude deo ove parade licemerja bio je lider Demokratske narodne partije Milan Knežević. Nije došao ni on, ali i niko iz njegove stranke, čime su jasno pokazali da još postoje ljudi kojima su obraz i principi važniji od političkog marketinga.

Dok se u Podgorici slavilo, srpske trobojke gotovo da nigde nije bilo. Srpski jezik više nije službeni, a pritisci i napadi na Srpsku pravoslavnu crkvu (SPC) iz dana u dan postaju sve otvoreniji i agresivniji.

Uprkos svemu tome, slavilo se naširoko, uz osmehe i zdravice, dok gotovo niko od prisutnih nije pokazao ni trunku razumevanja za osećanja srpskog naroda - ni u Crnoj Gori ni u Srbiji.

Milo optužuje Srbiju za izazivanje genocidnih ratova, a devedesetih lično nadzirao razaranje Dubrovnika

Bivši predsednik Crne Gore i nekadašnji velikosrbin, a sada protivnik svega srpskog Milo Đukanović dao je intervju za „Bi-Bi-Si na srpskom" u kom je Srbiju optužio za genocid.

On je Srbiju optužio da „pretenciozno, na neprimeren način brine o Srbima u drugim državama, prethodno proglašavajući ugroženost Srba u tim državama".

- Takva politika je, kao što se sećamo, uvek vodila prvo nesporazumima između država, jer ako vi sada iz Beograda želite da uredite odnose u Bosni recimo ili u Crnoj Gori ili bilo gde, onda vi time ugrožavate suverenosti država. To dakle prvo vodi kvarenju odnosa, a nažalost, videli smo da to može da dovede i do ratova, pa i do genocidnih ratova kroz koje smo prolazili devedesetih godina - rekao je Đukanović.

Podsetimo, za vreme „genocidnih ratova devedesetih godina“ Đukanović je govorio da će sa Hrvatima raskrstiti za sva vremena, da mrzi šah zbog šahovnice, bio je na dubrovačkom ratištu...