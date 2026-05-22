Među prijavljenima su studenti, mladi profesionalci, sportisti, ali i ljudi iz manjih sredina koji žele da budu deo organizacije specijalizovane izložbe EXPO 2027 Beograd.

Program je otvoren za punoletne kandidate koji žele da steknu iskustvo rada na jednom od najvećih međunarodnih događaja u Evropi, a zainteresovani mogu da biraju između čak 48 različitih volonterskih pozicija – od rada sa posetiocima i delegacijama, preko logistike i organizacije događaja, do podrške međunarodnim timovima tokom trajanja izložbe.

Trenutno najtraženije pozicije volontera EXPO 2027

Najveće interesovanje kandidati su pokazali za poziciju volontera za podršku digital timu u sektoru marketinga, za koju se prijavilo 285 kandidata. U vrhu je i pozicija volontera u malom paviljonu sa 225 prijavljenih.

Među najtraženijim pozicijama su i volonter za organizaciju sportskih događaja sa 209 prijava, volonter u podsektoru bezbednosti sa 198 prijavljenih, kao i volonter za edukativni program sa 190 zainteresovanih kandidata.

Veliko interesovanje vlada i za pozicije u oblasti protokola i informisanja posetilaca, pa je za volontera u podsektoru protokola prijavljeno 152 kandidata, za volontera za bezbednost i informisanje 150, dok je za rad na EXPO info pultu stiglo 149 prijava.

Među deset najpopularnijih pozicija nalazi se i volonter za podršku marketing timu u oblasti odnosa s javnošću, za koju su konkurisala 142 kandidata.

Pored rada u međunarodnom okruženju, budući volonteri prolaziće obuke u skladu sa odabranim pozicijama, dobiće sertifikat o učešću, kao i brojne partnerske pogodnosti, uključujući popuste za usluge avio i železničkog prevoza, kao i benefite partnerskih kompanija. Studentima će biti omogućeno i ostvarivanje dodatnih ESPB bodova.

Prijave za program dostupne su putem platforme "Ekspo Plejmejkers", dok se više informacija može pronaći na zvaničnom sajtu EXPO 2027 Beograd