Evropska komesarka za proširenje Marta Kos pozdravila je juče usvajanje četiri izborna zakona od strane Skupštine Srbije nakon preporuka Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) i poručila da je to prvi važan korak ka podršci slobodnim i poštenim izborima.

Ona je na društvenoj mreži Iks napisala da će EU nastaviti tesnu saradnju sa srpskim vlastima u cilju usvajanja dva ključna preostala zakona o borbi protiv korupcije i finansiranju političkih aktivnosti.

Inače, Skupština Srbije usvojila je u sredu set izbornih zakona - dopune Zakona o izboru predsednika Republike, izmene i dopune Zakona o izboru narodnih poslanika, izmene i dopune Zakona o lokalnim izborima i izmene i dopune Zakona o Ustavnom sudu.

Da podsetimo, Marta Kos je nedavno priznala da EU nije donela formalnu odluku da se zamrznu sredstva za Srbiju iz Plana rasta za Zapadni Balkan.

Ona je dodala da se konstantno proverava da li zemlje kandidati ispunjavaju kriterijume.

- Sada stalno proveravamo da li sve države koje dobijaju novac iz Plana rasta ispunjavaju kriterijume - rekla je Kos, odgovarajući na pitanja novinara uoči početka neformalnog sastanka šefova diplomatije EU i Zapadnog Balkana u Briselu i izrazila nadu da će Srbija ispuniti te kriterijume kako bi dobila novac.

- Ne, nikada nisam čula da su sredstva zamrznuta. Ovo je veoma važno kada je reč o Srbiji. Srbiji je mesto u Evropskoj uniji, demokratskoj Srbiji - rekla je Kos.

Ona je navela i da je važno biti svestan da status kandidata podrazumeva obaveze sa obe strane i dodala da EU očekuje od zemlje kandidata da napreduje, a ne da nazaduje u određenim oblastima.