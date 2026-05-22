Blokaderi se bukvalno raspadaju, već nedeljama se obračunavaju međusobno, a novi opozicioni rat je izbio nakon što su plenumaši objavili takozvani memorandum o Kosovu i Metohiji. Pljušte uvrede na sve strane, a protivnici režima su uspeli da se posvađaju čak i oko toga ko je od njih veći izdajnik srpskih interesa.

Svaki naredni korak blokadera donosi podele u njihovim redovima, a poslednji u nizu tih koraka bio je apsurdni memorandum o Kosovu i Metohiji, proglašen od strane kragujevačkih blokadera, a u kom osim opštih mesta ne postoji baš ništa.

Predrag Aleksandrić, blokaderski novinar, oglasio se na svom Iks profilu rekavši da se oseća izdano. On je citirao drugog tviteraša koji je ocenio kako je deklarativna podrška Kosmetu kao delu Srbije - klerofašizam.

Blokaderi jednostavno ne mogu da pobede. U nastojanju da privuku patriotski nastrojene glasače, oni odbijaju drugosrbijance za koje je pitanje srpskog naroda na Kosovu i Metohiji „gotova priča“ koju treba zaboraviti i što pre ući u NATO.

Stvar je jednostavna. Svako ko ne podržava svaku glupost koju blokaderi izmisle biva odstranjen kao nepoželjan i označen kao „Đilasov bot“.

Inače, u dokumentu, koji je saopšten kao „izraz jedinstvene volje“, „studenti u blokadi visokoškolskih ustanova u Srbiji“ ističu da je Kosovo i Metohija neotuđivi i sastavni deo Srbije. Ali, ispostavilo se da tako ne misle svi „studenti“. Na mreži Iks piše da studenti iz Novog Sada i Novog Pazara ovaj memorandum ne podržavaju, a dosta kritika je stiglo i iz Beograda.

Jedna struja se zalaže za ostanak Kosova u Srbiji.

Druga - navodimo primer reagovanja srpskih studenata koji se školuju u Berlinu - poručuje: „Pozivamo studente u blokadi da memorandum o Kosovu povuku i da fokus stave na teme koje ujedinjuju: slobodu, mir i toleranciju“.

Sudeći po društvenim mrežama i nastupima u medijima Junajted grupe, ovi drugi pretežu, i ako blokaderi ikad izađu na izbore, ovo će im biti stav.

Arogantni i bahati, pojma nemaju o Kosmetu.

Da podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nedavno da su ga pojedine izjave predstavnika blokaderskog pokreta i opozicije, iznete u emisiji „Utisak nedelje“, kako je rekao, šokirale, posebno stavovi o Kosovu i Metohiji, Rusiji i Kini, kao i priznanje da na najavljenoj „studentskoj listi“ neće biti studenata.

Prema njegovim rečima, mnogo više ga je zaprepastio, kako je naveo, odnos prema državi, institucijama i ključnim nacionalnim pitanjima.

- Postoje neke druge stvari o kojima sam bio bukvalno zapanjen. Tu vidite ogromno neznanje, ali ne samo neznanje, već i jednu vrstu arogancije i bahatosti, nepoštovanja bilo koga drugog. Kada vidim te mlade ljude i koliko su arogantni i bahati, kao da po direktivi donose odluke, kao da su oni bogovi, a svi ostali neznalice - kazao je predsednik Srbije.

On je ocenio da je posebno problematično to što, kako tvrdi, oni koji pretenduju da vode državu nisu spremni da govore o najtežim temama.

- Ako niste u stanju da pričate o Kosovu i Metohiji, kako ćete da pričate o Rusiji i Kini? Kako ćete da pričate o teškim temama? A imamo mnogo teških tema, i regionalnih i drugih - naglasio je Vučić.

Blokaderi brutalno napali građane u Užicu

Blokaderske siledžije su juče izazvale neviđeni haos u Užicu, a na čelu najnasilnijih zgubidana bila je aktivistkinja udruženja „Da ne dišemo duboko“, Jelena Hlubek Supurović.

U pitanju je žena koja je na najsramniji način vređala građane Užica, kao i sve neistomišljenike, izrekavši i niz kletvi na njihov račun.

- Rak te izjeo, i tebe i sve što imaš - vikala je ona histerično, da bi tokom večeri postala još nasilnija.

Ona i njeni blokaderi tako su nasrnuli na građane Užica koji su pokušali da zaštite aktiviste i simpatizere Srpske napredne stranke (SNS) u tom gradu, a ono što je najstrašnije, jeste činjenica da policija nije reagovala na adekvatan način i nije stala u odbranu meta siledžija.

Inače, ostrašćeni blokaderi su večeras pištali iz sve snage na povike aktivista SNS: „Pevaj, Srbijo“, čime su samo još jednom pokazali kako preziru sve što ima veze sa našom zemljom, ali i svim srpskim.

Albanci iz Skoplja podržavaju blokadere

Nekoliko hiljada studenata Albanaca protestovalo je u centru Skoplja zahtevajući da se u Severnoj Makedoniji omogući polaganje pravosudnog ispita na albanskom jeziku, a na skupu su se čuli i uzvici povezani sa takozvanom OVK, dok su pojedini učesnici pokazivali simbole orlova rukama, mašući albanskim zastavama.

Na skupu su se mogli videti i transparenti sa natpisima „studenti pobeđuju“ i „podrška za studente u Beogradu“. Isti recept, iste poruke - kome do sada nije bilo jasno, posle ovoga možda i bude.

Kako napominje makedonski porta Plus info, na protestu su viđeni i učesnici sa takozvanog Kosova. Tokom skupa dominirala su albanska obeležja, kao i zastave Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, dok, kako se navodi, nije bilo istaknuto nijedno makedonsko državno obeležje.