Na društvenim mrežama pojavio se snimak iz Kraljeva koji je izazvao lavinu reakcija, nakon tvrdnji da je jedna učesnica protesta pokušala da pocepa srpsku zastavu nasred ulice.

Na snimku, koji se ubrzano deli internetom, vidi se incident za koji korisnici mreža tvrde da predstavlja još jedan dokaz radikalizacije dela blokaderskog pokreta i otvorenog neprijateljstva prema državnim simbolima Srbije.

Građani koji komentarišu video poručuju da im nije jasno kome može da smeta zastava sopstvene države i upozoravaju da ovakve scene dodatno podižu tenzije u društvu.

Mnogi ocenjuju da su protesti odavno izašli iz okvira političke borbe i da se sve češće pretvaraju u otvorene provokacije i napade na nacionalne simbole Srbije.

Posebno burne reakcije izazvale su tvrdnje da je reč o osobi povezanoj sa blokaderskim protestima, zbog čega su se na mrežama pojavili brojni komentari u kojima se traži odgovornost i jasna osuda ovakvog ponašanja.

Dok jedni pokušavaju da relativizuju incident, drugi upozoravaju da skrnavljenje državnih obeležja ne može da bude izraz demokratije niti političke borbe.