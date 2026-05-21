Redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Čedomir Antić izazvao je burne reakcije nakon gostovanja u jednom podkastu, gde je bez zadrške govorio o stanju na univerzitetima, blokadama i, kako tvrdi, snažnom političkom i ideološkom uticaju pojedinaca iz regiona na deo akademske scene u Srbiji.

Antić je posebno kritikovao modele odlučivanja kroz plenume, navodeći da mu nije jasno kako neko može da govori o demokratiji, a da istovremeno podržava sistem koji, prema njegovim rečima, praktično ukida demokratsko odlučivanje.

„Filozofski fakultet je Severna Koreja“

Njegova najjača izjava odnosila se upravo na stanje na Univerzitetu u Beogradu i Filozofskom fakultetu.

– Dakle, u odnosu na, ne Vučićevu Srbiju, nego na Miloševićevu Srbiju. Filozofski fakultet i Univerzitet u Beogradu su Severna Koreja. Kada se hrvatsko-bosanski šovinista Dinko Gruhonjić suočio sa blokadom, moj dekan dr Danijel Sinani je sam, bez da je pitao ikoga, podržao Gruhonjića. To da podržavam?! – rekao je Antić.

Njegove reči momentalno su odjeknule društvenim mrežama i političkom scenom.

Prozvao Gruhonjića i Tonina Piculu

Antić je zatim ustvrdio da ideološku pozadinu tog pokreta vidi upravo u Dinku Gruhonjiću i hrvatskom evroparlamentarcu Toninu Piculi.

Kako je naveo, smatra da deo akademske scene u Srbiji godinama trpi snažan politički i ideološki uticaj ljudi koji prema Srbiji imaju izrazito negativan stav.

U javnosti se i ranije vodila velika polemika oko Dinka Gruhonjića, kojeg kritičari optužuju za autošovinizam i antisrpske stavove, dok je Tonino Picula jedan od najglasnijih hrvatskih političara kada je reč o pritiscima na Srbiju u evropskim institucijama.

„Kako pričate o demokratiji, a gasite je?“

Antić je posebno insistirao na tome da se pod plaštom borbe za demokratiju i studentska prava zapravo uvode modeli koji, kako tvrdi, potpuno potiru demokratske principe.

Prema njegovim rečima, deo univerzitetske scene danas funkcioniše kroz pritiske, ideološko svrstavanje i atmosferu u kojoj je drugačije mišljenje praktično nepoželjno.

Njegovo gostovanje izazvalo je veliki broj reakcija, dok se snimci iz podkasta masovno dele po društvenim mrežama.