Vučić o novom zakonu: Hoćeš da radiš u državnoj službi, moraš da se obavežeš!

Obraćajući se medijima nakon obeležavanja 15. godišnjice programa Svet u Srbiji, predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o najavljenom zakonu koji bi sprečio da vojska i policija u Srbiji budu angažovani na drugim poslovima

Autor:  Veljko Petranović
20.05.2026.13:15
Predsednik je zahvalio novinaru N1 na pitanju, i podsetio na neke bitne činjenice:

"To nam se dešavalo oduvek, takve stvari su bile zabranjivane, niko ih se nije pridržavao jer nam je navika ostala iz '90-ih, najšire zastupljena 2000-ih. Želim da vas podsetim, nama su komandanti policijskih jedinica ubili predsednika Vlade, toliko su dobro vodili blokaderi državu", ukazao je predsednik.

"Ko je ubio generala Badžu? Imali smo najteža krivična dela u kojima je učestvovao vrh policije. Nemoguće je da se uvek suprotstavite nečemu što ima ogromnu moć. Ja sam 3 godine trpeo teror od određenih političkih struktura. Tri godine ste lagali o Jovanjici. Sve dok jedan od vaših novinara nije rekao da je to laž. Mislite da će ovo da mi bude lako? Ovo je došlo iz tih godina kad su policajci živeli loše, sarađivali sa kriminalcima, 2-3-5 posto, prljavi policajci tzv. Sad će narod da zna da je zaštićen kad vidi značku. Pričaću o tome sutra više. Jasno vam je kako se gradi ta mreža. Da može da se tumači na precizan način", najavio je on.

Predsednik je dodao da smo mnogo vojnika i policajaca izgubili jer im nije bila dovoljna plata od 1.500 evra, pa su otišli da čuvaju tajkune, i najavio da će novi zakon precizirati određeni broj godina koji će službenici morati da provedu radeći za državu, jer je država mnogo u njih uložila.

"E ne može tako. Hoćeš da radiš u državnoj službi, e onda ćeš da se obavežeš. Zakon nedvosmislen, kome se sviđa, sviđa. Svu snagu su crpeli iz države. Opšti kriminalitet je danas na nižem nivou, sva ubistva su rasvetljena. Važno je da pokažemo nultu toleranciju", kaže Vučić.

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,05 117,4 117,75
USD USD 100,57 100,87 101,18
CAD CAD 73,12 73,34 73,56
AUD AUD 71,7 71,91 72,13
GBP GBP 134,85 135,25 135,66
CHF CHF 127,96 128,35 128,73

