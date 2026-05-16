- Dve vlasti i dve sasvim različite priče. Ovo što se juče dogodilo, pokazuje državu koja je ozbiljna i koja brzo i promptno reaguje i u kojoj nema nedodirljivih - rekao je Piper i dodao:

- Šef beogradske policije Veselin Milić, prema tužilaštvu učestvuje u nekim krivičnim delima, smenjen je istog dana. Priveden, saslušan, određen mu je pritvor. Znači nema nedodirljivih. Država je brzo reagovala onako kako treba da reaguje pravna država.

On je zatim postavio pitanje kako je nekada bilo i napravio paralelu sa dešavanjima za vreme bivše vlasti

- A kako je to nekada bilo? 2002. godine, vrlo interesantno, pošto ovde govorimo o jednom načelniku beogradske policije, tada smo imali još jednog šefa beogradske policije, generala Boška Buhu, ubijenog 2002. godine dok su blokaderi imali vlast. To je bilo dva, tri ujutro, vraćao se sa splava na kome ne znamo sa kim je bio i ubijen je kada je ulazio u svoj automobil na ušću. Nikada nisu nađene njegove ubice, nikada - istakao je Piper

- Punih 10 godina DOS i blokaderi su imali vlast do 2012 godine. Niko nije osuđen pravosnažno za to ubistvo. E to vam je bila nesposobna, korumpirana i lenja vlast. A ovo danas je odmerena pravna i normalna država. To pokazuje šta bismo imali kada bi eventualno, a hvala Bogu to se neće dogoditi, ponovo neko glasao za takvu blokadersku vlast. Ali kažem to se neće dogoditi. Imaćemo sudski sistem koji će reći da li je Veselin Milić kriv ili nije. I nećemo se vraćati u vreme kada su ubijani policijski generali, a kada nisu mogle da budu pronađene ubice koje su to uradile - zaključio je politički analitičar.

