Ponovo smo bili svedoci terora, blokadera i blokiranja ulica. I tome mora da se stane na put, poručuje Uroš Piper, politički analitičar.

Kaže, postoje vrlo praktična i dobra rešenja za tako nešto.

- Nije potrebna bilo kakva sila, kordoni policije, ništa… To vam je kao sa nevaljalim i razmaženim detetom. Možete da pokušate silom da dobije batine, da vičete, pravite scene. To neće dati rezultate, ali kažnjavanje će dati odlične rezultate – predlaže Piper.

Upravo je to ono što bi po njegovom mišljenju valjalo primeniti.

- Znači, izmeniti zakon o prekrešajima, zakon o bezbednosti saobraćaja, zakon o o kršenju javnog reda i mira i uvesti drakonske novčane kazne. Znači, oni su okupe na nekoj raskresnici, nezakonito, kriminalno, kao što rade u poslednjem godinu i po dana. I šta se uradi? Prođe policajac u civilu, snimi s kamerom sva lica, prođe dron, snimi sva lica, barem danas imamo raznorazne AI tehnologije koje mogu da pomognu u tome, mandata kazna da se plati u roku od 7 dana 5.000 dinara. Ako se delo ponovi u roku od mesec dana 10.000 dinara, ako se ponovo ponovi 20.000, 40.000, 80.000. Verujte mi, 99 odsto njih bi se povuklo sa ulice odmah i to bi bilo rešenje – uveren je analitičar.

Piper ima predlog i za sutuaciju u kojoj odbijaju da plate kazne:

- Neće da plate kaznu, ne može da se registruje auto, ne može da se izvadi pasoš, ne može da se izađe iz zemlje. Znači, kao sa razmaženim detetom, svi bi oni vrlo brzo bili dovedeni u red.