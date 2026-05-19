Brutalni incident na Slaviji ponovo je otvorio pitanje nasilja na ulicama Beograda, nakon što su aktivisti Srpske napredne stranke napadnuti tokom redovnih stranačkih aktivnosti.

Opštinski odbori SNS Stari Grad i SNS Čukarica oštro su osudili napad, navodeći da su blokaderi koristili noževe, teleskop palice, biber sprej i fizičku silu protiv članova stranke koji su postavljali transparent sa porukom „Srbija pobeđuje“.

„Potegli su nož i palice“

Iz SNS Stari Grad saopštili su da su njihovi aktivisti brutalno napadnuti od strane, kako navode, ekstremista-blokadera.

– Grupa blokadera na naše aktiviste potegla je nož i teleskop palicu, dok je deo aktivista poprskan biber sprejom – navodi se u saopštenju.

Nakon nasilnog napada, četvoro aktivista prevezeno je u Urgentni centar radi dalje dijagnostike.

„Blokaderi žele haos i sukobe“

U saopštenju SNS Stari Grad istaknuto je da se ponovo pokazalo da se incidenti na ulicama pojavljuju tamo gde su blokaderi.

– Pokazalo se da žele Srbiju u sukobima, haosu i nasilju i da samo u takvoj atmosferi njihova ekstremistička politika ima šansu – poručili su iz odbora.

Dodaje se da pristojna i većinska Srbija želi mir, stabilnost i nastavak razvoja države.

– Srbija predvođena Aleksandrom Vučićem i Srpskom naprednom strankom nastaviće odlučno da se bori za sigurnost, stabilnost, rast plata i penzija, nova radna mesta i razvoj infrastrukture – navodi SNS Stari Grad.

SNS Čukarica: „Nasiljem ne mogu zaustaviti Srbiju“

Oštro reagovao je i Opštinski odbor SNS Čukarica, koji je osudio, kako navode, brutalno nasilje nad aktivistima koji su mirno postavljali transparent.

Posebno su naglasili zabrinutost zbog informacija da su napadači koristili suzavac, noževe i teleskop palice.

– Time je ugrožena bezbednost građana samo zato što drugačije misle i podržavaju politiku razvoja, napretka i stabilnosti Srbije – saopštio je SNS Čukarica.

„Srbija mora ostati država zakona“

Iz ovog odbora zahtevaju hitnu reakciju nadležnih organa i procesuiranje svih odgovornih.

– Srbija mora ostati država u kojoj se politička borba vodi idejama, rezultatima i programima, a ne pesnicama, pretnjama i ulicom – navodi se u saopštenju.

Dodaju da će SNS nastaviti da se bori za razvoj zemlje, nove fabrike, puteve, rast plata i penzija, dok, kako tvrde, „druga strana nudi nasilje, mržnju i haos“.

„Srbija pobeđuje“

U oba saopštenja poslata je ista poruka — da nasilje neće zaustaviti Srbiju koja, kako navode, pobeđuje radom, rezultatima i razvojem.

– Građani Srbije jasno vide razliku između politike rada i rezultata i politike nasilja i destrukcije – poručili su iz SNS-a.