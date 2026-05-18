Vučić je u Bakuu, gde učestvuje na Svetskom urbanom forumu, na pitanje Tanjuga kako vidi trenutnu situaciju u Rusiji i da se na snimcima vidi kako Moskva "gori" nakon ukrajinskog napada dronovima, rekao da je preterano reći da Moskva "gori", ali je dodao da je situacija u svakom slučaju neprijatna.

"Mir je najbolji način. Rusija svakako nije u jednostavnoj poziciji, ali greše oni koji se već raduju porazu Rusije zato što nije lako poraziti Rusiju iz mnogo razloga. Rusija nije upotrebila deo svog oruđa, ni 'Bulavu', ni "Iskandere', ni nuklearno oružje. Da li će da dozvoli da bude vojno poražena? Teško. A da li je ovo vrlo neprijatno i da li ovo unosi nesigurnost? Takođe nema nikakve sumnje da je to tako. Nadam se da stvari neće dalje ekskalirati već da će postojati prilika da se napravi mir. Zato pozivam i predsednika Trampa da uloži maksimalne napore da zavlada mir između Rusije i Ukrajine, nama prijateljskih zemalja i prijateljskih naroda", rekao je Vučić.

Dodao je i da mnogo brine šta bi moglo da se desi oko Irana, navodeći da, ako bi sutuacija eskalirala, ne zna kako bismo se mi u Evropi izvukli iz toga, prenosi Tanjug.

"Zato nam je važno da imamo najbliže odnose. Evo, Italija sada pregovara i sa Azerbejdžanom. Još nismo rešili problem NIS-a. Ukoliko na sve naše probleme imamo i one za koje nismo ni krivi ni dužni, moramo da pružimo adekvaran odgovor. Strah nije vezan za politiku već za našu zemlju i nadam se da ćemo uspeti da prevaziđemo to. Nadam se da će da će poslednji iranski predlog biti prihvaćem, ali činjenice odgovaraju mom pesimizmu", rekao je predsednik Vučić.

