Ja sam tamo živeo punih dvanaest godina i nikad ništa dobro nisam video u toj Evropskoj uniji, verujte mi, kaže predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj.

- Imam dragoceno iskustvo iz Evropske unije i apsolutno sam ubeđen da će se Evropska unija pre raspasti, pre propasti, nego što će Srbija postati njena članica. Naša je budućnost na istoku, u savezu sa Rusijom, sa Kinom. Mi treba da postanemo pridruženi član Ruske Federacije, da imamo status kakav ima Belorusija i da onda rešimo postepeno sve svoje probleme - kazao je Šešelj za Informer TV.