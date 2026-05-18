"Biće mnogo studenata na našoj listi, pošto na njihovoj neće biti nijedan, tako da ljudi znaju da kada glasaju za studente glasaju za našu listu", rekao je Vučić u Bakuu odgovarajući na pitanja novinara.

Naveo je da su studenti u blokadi fakultete pretvorili u mesne, opštinske i gradske odbore, sve protivno zakonu i dodao da se na listi studenata u blokadi nalaze ljudi mnogo stariji od njega, a ne samo od studenata.

Vučić je rekao da nas potezi studenata u blokadi vode u društvo Pola Pota i bivšeg lidera Ugande Idi Amina, odnosno u najgoru moguću diktaturu.

"Mozak ne moraš da imaš, ne moraš ništa da imaš, ali dobio si direktivu. Kominterna je odlučila, to mora tako da bude i nikako drugačije. Samo neka ljudi pažljivo slušaju šta je to što ti ljudi govore", dodao je Vučić.

Govoreći o tzv. memorandumu o Kosovu i Metohiji koji su na društvenim mrežama objavili studenti u blokadi, on je naveo da su se oni oko toga posvađali više nego oko bilo čega drugog.

Kako je rekao, jedan deo njih bi da privuče patriotski orijentisane birače, ali im druga većina to ne da i jasno im stavlja do znanja da je "Kosovo nezavisno i da ne treba o tome da pričaju".

Vučić je upitao studente u blokadi kako će, ako nisu u stanju da pričaju o Kosovu i Metohiji, da pričaju o Rusiji i Kini.

"Kako ćete da pričate o teškim temama? A imamo mnogo teških tema, i regionalnih i mnogo drugih tema o kojima tek moramo da donosimo odluke pa neće da pričaju", istakao je predsednik.

Dodao je da studenti u blokadi smatraju da im niko ništa ne može da kaže i niko ne može da ih dira, kao i da oni mogu da protivzakonito unište, odnosno razore školstvo, obrazovanje i univerzitete.

"Za to smo sve mi krivi što nismo na vreme krenuli u borbu za objašnjavanje ljudima šta je to što se zbiva i tri, četiri meseca prva smo kasnili, nego dodvoravaj se, ispunjavaj sve. Oni nemaju političku agendu, ja sam znao da lažu od početka, ali su me svi moji saradnici ubeđivali, valjda uplašeni od sile ljudi na ulicama. Posle toga, kad smo doneli odluku, stvari su krenule da se menjaju i danas stvari dobro stoje", rekao je on.

Dodao je da je za njega i dalje neverovatno da jedan deo ljudi stvarno želi uništenje svoje zemlje.

Odgovarajući na pitanje kako komentariše izjave blokadera da bi, kada bi došli na vlast, okrenuli leđa Rusiji i Kini, Vučić je rekao da je šokiran onim što je čuo i naveo da su blokaderi mnogo puta do sada poručivali da bi uvodili sankcije Rusiji i prekidali komunikaciju sa Kinom.

Prema njegovim rečima, blokaderi pokazuju ogromno neznanje, ali i aroganciju, bahatost i nepoštovanje.