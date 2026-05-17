Naveo je i da postoje dobre mogućnosti za produbljivanje saradnje u ekonomskoj, energetskoj, investicionoj, realizaciji zajedničkih projekata i drugim oblastima.

Aliljev je istakao da je sa Vučićem razgovarao i o značaju srpske avio-kompanije Er Srbija koja obavlja direktne letove na relaciji Beograd-Baku, odnosno koliko to doprinosi zbližavanju naroda i jačanju turističkog potencijala, saopšteno je iz kabineta Alijeva.



Navodi se da su dvojica lidera izrazila zadovoljstvo o zvaničnoj poseti Alijeva Srbiji u februaru ove godine i da su na današnjem sastanku razgovarali o temama koje su pokrenuli tokom tadašnje posete.

U saopštenju se dodaje da je Vučić, ističući značaj 13. sednice Svetskog urbanog foruma UN, preneo čestitke Alijevu povodom održavanja ovog događaja u Bakuu, prenela je azerbejdžanska novinska agencija Azertag.



Vučić je ranije danas saopštio da su on i Alijev tokom sastanka potvrdili bliske odnose koje Srbija i Azerbejdžan godinama grade.

"Zahvalio sam predsedniku Alijevu, velikom prijatelju Srbije, na doslednoj i principijelnoj podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu naše zemlje, kao i na odnosu punom poštovanja i razumevanja koji Azerbejdžan pokazuje prema Srbiji", naveo je Vučić.