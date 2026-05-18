Od studenata blokadera smo čuli da na tzv "studentskoj" listi neće biti studenata, a to je prokomentarisao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

-To da na studentskoj listi neće biti studenata, to vam je kao da idete u avion bez pilota ili da imate pilote bez aviona. To pilote bez aviona je moguće, ali kada imate avione bez pilota, ne znam baš ko će da upravlja. Postoje svakojaki filmovi, ali jedno je naučna fantastika, a jedno je realnost. Svakojakih čuda smo se nagledali. Jedan od slogana nas koji želimo da normalnu i pristojnu Srbiju može da bude da ljudi glasaju za studente. Biće mnogo studenata na našoj listi, pošto na njihovoj neće biti nijedan. Tako da, ljudi mogu dobro da znaju da kada glasaju za studente, da glasaju za našu listu - poručio je predsednik Vučić i dodao:

-Ako ne žele da imaju studente i mlade ljude na listi, onda neka glasaju za njih.

U emisiji "Utisak nedelje" kod Olivere Bećković na tajkunskoj televiziji Nova S, desilo se konačno priznanje tzv. studenata!

Naime, ono što smo svi čekali i svi znali izgovoreno je u ovoj emisiji, a sve maske su konačno pale.

Iako su bez srama lagali o nekakvim studentima na listi za parlamentarne izbore, a jedan od studenata, Jovan Mišeljić iz Kragujevca sada je potvrdio da na Studentskoj listi neće biti nijednog studenta!

"Više studenata će biti na Vučićevoj listi"

Sociolog Ivan Živkov na blokaderskoj N1 govorio je o predstojećim parlamentarnim izborima, osvrćući se na tzv "studentsku" listu.

Kako je rekao, mnogi koji podržavaju blokadere na tzv "studentskoj" listi nisu ni svesni da tu neće biti studenata, nego će biti neki stariji ljudi.

-Lično sam ubeđen da mnogi koji kažu da će podržavati studentsku listu nisu čak svesni da na toj listi neće biti studenti, nego da će biti neki odrasli ljudi. I sad, ako bih išao dalje u razradu te teze, mislim da Vučić razmišlja o tome da čak na njegovoj listi bude više studenata i da to može da koristi kao argument u kampanji – da na listi Srpske napredne stranke ima više studenata nego na studentskoj listi. I o tome treba voditi računa - rekao je on.