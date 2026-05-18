Portparolka Evropske komisije (EK) Paula Pinjo izjavila je danas da je predsednica EK Ursula fon der Lajen u razgovoru sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem potvrdila podršku EK Srbiji u napredovanju na njenom putu ka EU.

Ona je na konferenciji za novinare u Briselu rekla da su Fon der Lajen i Vučić u telefonskom razgovoru u subotu razgovarali i o predstojećem samitu o Zapadnom Balkanu, koji će se održati u junu, o trenutnom stanju reformi koje se odnose na pristupanje EU i planu rasta za Zapadni Balkan.

„U ovom kontekstu, predsednica Fon der Lajen je potvrdila našu posvećenost podršci Srbiji u napredovanju na njenom putu ka EU, i mi ostajemo u potpunosti posvećeni i angažovani u podršci napretku Srbije ka pristupanju EU. To je ukratko ishod poziva ovog vikenda”, rekla je Pinja.

