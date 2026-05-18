Na društvenoj mreži Iks komentarisao je objavu u kojoj su pokazali nedostatak elementarnog obrazovanja.

- Predstavljamo vam Memorandum o Kosovu i Metohiji, zvaničan stav (takozvanih) Studenata u blokadi, koji je juče jubilarno pročitan na tribini "UPKM privremeno sedište, stalna institucija" - objavili su plenumaši.

Piper je ukazao na to da su umesto „premijerno pročitan” napisali „jubilarno pročitan”.

- Nepismene neznalice. Očigledno su hteli da napišu ‘premijerno’, ali su napisali ‘jubilarno pročitan’. Bože, blokaderi, koliko ste neobrazovani! - napisao je Piper na društvenoj mreži Iks.

