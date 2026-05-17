Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se juče javnosti iz Palate Srbija i govorio o najvažnijim političkim, bezbednosnim i spoljnopolitičkim temama, najavljujući intenzivne međunarodne aktivnosti, nove zakone i oštru borbu protiv kriminala i korupcije unutar bezbednosnog sistema.

Vučić je poručio da Srbiju u narednim danima očekuju važne posete Azerbejdžanu i Kini, ističući da će odlazak u Narodnu Republiku Kinu biti jedna od najznačajnijih poseta u njegovoj političkoj karijeri.

- Mi smo za 330 puta uvećali naš izvoz u Kinu. Mnogo toga očekujemo, u toku su najozbiljnije pripreme - rekao je predsednik.

Govoreći o spoljnopolitičkim aktivnostima, Vučić je naveo da Srbija mora da sačuva političku, ekonomsku i bezbednosnu stabilnost, dok je posebno istakao uspeh projekta EXPO 2027.

- Juče smo imali veliki dan na Ekspu, neverovatan uspeh za Srbiju. To je ubedljivo najveće gradilište u jugoistočnoj Evropi - rekao je Vučić.

Vučić najavio obračun sa „narko-dilerima sa značkama“

Najveću pažnju izazvale su predsednikove poruke o stanju u policiji i vojsci, kao i najava donošenja novog zakona kojim će biti zabranjeno da pripadnici bezbednosnih struktura rade za kriminalce i tajkune.

- Da vidimo nekoga da čuva bilo kakvog tajkuna ili kriminalca – e ti, majčin sine, ne možeš da radiš u policiji - poručio je Vučić.

On je rekao da država više neće tolerisati stvaranje klanova unutar policije i vojske, dodajući da nije važno ni ako zbog novih pravila hiljade ljudi napuste službu.

- Šta smo mi, budale? Da školujemo nekoga na Vojnoj akademiji ili u Kamenici, ulažemo novac, a da onda svako pravi svoj klan? To više neće biti dozvoljeno - rekao je predsednik.

Vučić je posebno govorio o obračunu sa kriminalnim grupama iz regiona, navodeći da su „crnogorski klanovi ubijali Srbiju poslednjih godina“.

- Dosta je bilo. Dok ne iskorenimo ove podrepaše i grane crnogorskih klanova koji nam ubijaju zemlju poslednjih deset godina - poručio je predsednik.

O ubistvu na Senjaku i napadima na policiju

Vučić je govorio i o slučaju ubistva na Senjaku, zamolivši medije da ne objavljuju neproverene informacije o tome da je telo pronađeno.

- Telo i dalje nismo pronašli. Intenzivna je potraga, čitave jedinice traže - rekao je on.

Predsednik je naveo da je Srbija danas jedna od najbezbednijih zemalja u Evropi i izneo podatke prema kojima je ukupan kriminal u prva četiri meseca ove godine manji za 5,7 odsto, dok je opšti kriminal smanjen za 4,3 procenta.

- Po prvi put rasvetljena su sva ubistva - rekao je Vučić.

On je upozorio i na kampanje koje se vode protiv bezbednosnog sektora, tvrdeći da pojedini politički i medijski centri pokušavaju da uruše poverenje građana u policiju i državne institucije.

O Crnoj Gori, DPS-u i opoziciji

Tokom obraćanja Vučić je govorio i o odnosima sa Crnom Gorom, navodeći da Srbija poštuje tu državu, ali da neće učestvovati u proslavi godišnjice crnogorske nezavisnosti.

Predsednik je rekao da su pojedini politički krugovi iz Podgorice i Zagreba godinama radili protiv Srbije, dok je za DPS rekao da njihove napade smatra „velikim komplimentom“.

- Kada me ljudi iz DPS-a napadaju, to je za mene velika pohvala - rekao je Vučić.

Govoreći o blokaderima i opoziciji, predsednik je rekao da su mu godinama upućivane brutalne pretnje, ali da ga to neće uplašiti.

- Postoje ljudi koji se ne plaše smrti, postoje ljudi koji se plaše Božijeg suda i narodne ocene. Tako da su pogrešili čoveka - zaključio je Vučić.