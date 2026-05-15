U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Veselin M. zbog sumnje da je, kao nekadašnji načelnik Policijske uprave za grad Beograd, učestvovao u prikrivanju teškog krivičnog dela koje se dogodilo u restoranu na Senjaku 12. maja 2026. godine.

Prema navodima istrage, postoji sumnja da je pokušano zataškavanje slučaja koji se vodi kao teško ubistvo u pokušaju, nakon čega je dan kasnije prijavljen i nestanak osobe sa inicijalima A.N.

Tužilaštvo traži pritvor

Osumnjičeni je tokom saslušanja izneo svoju odbranu, a nakon toga Više javno tužilaštvo predložilo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu određivanje pritvora.

Kako je saopšteno, pritvor je predložen zbog opasnosti da bi mogao da utiče na svedoke, kao i da ponovi krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Terete ga za dva krivična dela

Naredbom o sprovođenju istrage Veselinu M. na teret se stavljaju:

Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca

Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela

Istraga se, međutim, ne završava samo na njemu.

Još osam osoba pod istragom

Prema informacijama iz tužilaštva, naredbom o sprovođenju istrage obuhvaćeno je još osam osoba koje će biti saslušane u zakonskom roku zadržavanja.

Detalji o njihovim ulogama za sada nisu zvanično saopšteni, dok javnost očekuje nove informacije o slučaju koji je izazvao veliku pažnju.