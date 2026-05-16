"Sadržajan i otvoren razgovor sa ministarkom za klimatske promene i životnu sredinu UAE o jednoj od najvažnijih tema današnjice, klimatskim promenama i zajedničkoj odgovornosti za očuvanje prirode za buduće generacije. Razgovarali smo o daljem jačanju saradnje Srbije i UAE u oblastima zelene energije, održivog razvoja, upravljanja prirodnim resursima i primene savremenih tehnologija u zaštiti životne sredine, ali i o novim projektima u oblasti poljoprivrede, kao i daljem povećanju trgovinske razmene između naše dve zemlje", napisao je Vučić na Instagram nalogu.

Istakao je da su Emirati jedan od najvažnijih strateških partnera Srbije van Evrope, a njihovo tržište je, kako kaže, značajno za izvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz Srbije.

Predsednik je ukazao da UAE danas predstavljaju globalnog lidera u sveobuhvatnom i strateškom pristupu obnovljivim izvorima energije i razvoju zelene ekonomije, a dostignuća koja su ostvarili, prema njegovim rečima, predstavljaju primer i najrazvijenijim zemljama sveta.

"Rekao sam uvaženoj sagovornici da me je posebno impresionirala posvećenost šeika Mohameda bin Zajeda očuvanju prirode i održivom razvoju, jer se iza velikih projekata i strateških odluka vidi iskrena briga za budućnost ljudi i prostora u kojem žive. U vremenu brojnih globalnih izazova i neizvesnosti, takva vizija predstavlja odgovornu i državničku politiku usmerenu ka dugoročnom dobru društva", zaključio je Vučić.