Na panelu su učestvovali Jelena Žarić Kovačević, ministarka za brigu o porodici i demografiju, Olivera Jovović, član Udruženja SMA Srbija i Brajan Braun iz Međunarodne organizacije za porodicu, koji su govorili o izazovima sa kojima se savremene porodice suočavaju, važnosti institucionalne podrške, kao i neophodnosti jačanja svesti o porodičnim vrednostima u vremenu velikih društvenih promena.

Pored predstavnika Vlade Republike Srbije, panelu su prisustvovali i članovi predsedništva Srpske napredne stranke, prijatelji i saradnici Fondacije, kao i veliki broj mladih, što je još jednom pokazalo da je tema porodice jedno od najvažnijih pitanja budućnosti srpskog društva.

Tokom razgovora ukazano je na to da se savremeni svet suočava sa brojnim izazovima — padom nataliteta, ekonomskim pritiscima, migracijama, promenama načina života i sve većim otuđenjem među ljudima — zbog čega je neophodno da država, institucije i društvo u celini pruže snažnu podršku porodici kao temelju stabilnog i zdravog društva.

Posebno je istaknuto da pitanje porodice nije samo nacionalna, već i globalna tema, o kojoj se danas razgovara širom sveta, jer su očuvanje porodice, briga o deci i demografska stabilnost preduslovi dugoročnog razvoja svake države.

Direktorka Fondacije „Za srpski narod i državu“ Ljubica Bertović poručila je na panelu „Srbija – naša porodica“ da narod koji izgubi porodicu i zaboravi ko je, vremenom izgubi i državu, naglasivši da upravo u očuvanju porodičnih vrednosti leži snaga i opstanak Srbije.

Govoreći o značaju zajedništva, stabilnosti i borbe za budućnost Srbije, Bertović je istakla da „Srbija pobeđuje, ali samo sa vama i zbog svih naših porodica“, poručivši da bez snažne porodice nema ni snažne države.

Fondacija „Za srpski narod i državu“ nastaviće da kroz javne tribine, panele i društveni dijalog otvara važne teme za budućnost Srbije, sa posebnim akcentom na podršku porodici, mladima i očuvanju nacionalnih i društvenih vrednosti.