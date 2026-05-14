U beogradskoj opštini Zvezdara danas je održana tribina Fonda PIO i Saveza penzionera Srbije, na kojoj je najavljeno da će država u narednom periodu poseban fokus staviti na povećanje primanja penzionera sa nižim penzijama.

Direktor Fonda PIO Relja Ognjenović poručio je okupljenim penzionerima da će se nastojati da penzije do 45.000 dinara do kraja godine budu povećane više nego ostale penzije.

On je naglasio da su penzioneri oslonac svakog društva i zahvalio im na svemu što su učinili za državu, kao i na tome što prepoznaju napore države usmerene ka poboljšanju njihovog materijalnog položaja.

"Nadam se da ćete nam pomoći da u narednom periodu nastavimo ono što ste vi započeli, da zajedno pripremamo nove projekte, a mi ćemo se pobrinuti da država bude uz vas i da vam omogući da penzije, kao i do sada, ne samo budu sigurne i stabilne, već i veće. Posebnu pažnju posvećujemo penzionerima sa nižim primanjima i nastojaćemo da do kraja godine penzije do 45 hiljada dinara budu povećane više nego ostale penzije", rekao je on.

On je dodao da je jasan i strateški cilj države i Fonda PIO da kroz tribine pokažu da briga o penzionerima mora biti kontinuirana, a ne samo kroz povećanje penzija, pakete solidarne pomoći i besplatne odlaske u banje, već i kroz direktan razgovor sa penzionerima i sagledavanje njihovih potreba, kako bi se dugoročno planirale mere podrške.

"Penzijski sistem ne čine samo povećanja penzija, banje i paketi solidarne pomoći – penzijski sistem čine ljudi", dodao je Ognjenović, prenosi Tanjug.

U saopštenju se navodi da su tokom tribine penzioneri najviše interesovanja pokazali za teme povećanja penzija, ali i za pogodnosti koje mogu da ostvare u okviru programa društvenog standarda korisnika. Nakon konstruktivnog dijaloga, druženje je nastavljeno uz obećanje da će se ovakvi susreti održavati širom Srbije.

"Fond PIO ostaje posvećen unapređenju položaja penzionera i brizi za njihovo aktivno treće doba", dodaje se u saopštenju Fonda PIO.