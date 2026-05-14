Predsednik Vučić istakao je u novoj objavi na društvenoj mreži Instagram koliko je važan Ekspo 2027 za napredak Srbije:

- Ovo je najveće gradilište u jugoistočnoj Evropi. Posle toga ćete ovde da imate zaposlenih hiljade i hiljade ljudi. Ovim se kreira posao u toku izgradnje, ovim se kreira posao za ljude koji posle toga ostaju da rade i grade. Zato su te investicije od strašno velikog značaja. Što više investicija, to veći i rast, to veća i potrošnja, to veće plate, to veće penzija, to brži napradak Srbije.

"Nastojimo da od Ekspa napravimo jedno od najvažnijih mesta u jugoistočnoj Evropi"

Podsetimo, predsednik Srbije Alleksandar Vučić izjavio je danas da Srbija nastoji da od Ekspa napravi kultno mesto koje će biti jedno od najvažnijih u jugoistočnoj Evropi i izrazio zadovoljstvo što u Ekspo investiraju strane kompanije, jer to, kako je istakao, garantuje budućnost tog mesta.

"Kada sam saznao za mogućnost da Džajteks i WTC budu ovde, bio sam toliko srećan jer ja znam da je time zagarantovana budućnost ovog mesta. Mi mislimo da ovo mesto napravimo kultnim i jednim od najvažnijih mesta u istočnoj Evropi", rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novainara koliko je izvesno da upravo prostor Ekspa bude mesto gde će neke svetske kompanije da presele svoje sedište i da Srbija bude regionalni centar za mnoge svetske kompanije.

Istakao je da će Ekspo imati brojne pogodnosti važne za strana ulaganja - geografska pozicija, blizina Save, kapaciteti koje će imati.

"Kreiramo život u okolini Ekspa sa dovoljno mesta za prijem gostiju, sa dovoljno dobrih hotela. Mislim da će biti potrebne hiljade soba da prime sve zainteresovane ako u tome uspemo", naveo je Vučić.

Dodao je da će pored Ekspa biti i nacionalni stadion i da će se na toj lokaciji održavati različiti događaji i tematski parkovi.

"Ovde ćemo da imamo različite tematske parkove za dolazak ljudi, za dolazak dece iz cele Srbije, ali iz celog regiona. Ovo će biti jedno od najboljih mesta u celom regionu, u celoj jugoistočnoj Evropi. Verujem da ćemo u tome da uspemo. Još mnogo truda, još mnogo rada, još mnogo energije nam je za to potrebno", dodao je Vučić.

