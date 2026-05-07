Ono što najviše plaši blokadere, to je trenutak kada budu morali da izađu sa imenima na svojoj listi i sa bilo kakvim političkim programom. To je za njih bukvalno noćna mora, ocenjuje politički analitičar Uroš Piper.

Ne verujete? Piper u prilog svoje teze iznosi konkretne podatke:

- Pogledajte, oni mogu da dobiju deo glasova. Prema poslednjim istraživanjima Faktor plusa, oni imaju oko 28 odsto glasova. To je solidan rezultat. Vi imate deo ljudi koji se ne slaže sa potezima vlasti i pripadaju nekadašnjem taboru Demokratske stranke, LDP-a... I oni će uvek glasati protiv bilo kakve patriotske vlasti u Srbiji.

Pored toga, postoji deo ljudi koji je nezadovoljen nekim drugim stvarima.

- I oni su dogovorili na taj način do 28 odsto u ovom trenutku pre prikazivanja liste i programa. E sad, kada oni prikažu listu i kada tu budu bili ljudi i koji su desno orijentisani, i pro-NATO orijentisani, uvek od tih 28 odsto barem desetina, dakle 2,8 odsto otpada. Pada lista na 26 odsto – navodi Piper.

Tu naravno nije kraj. Piper podseća da dolaze predizborne emisije.

- Kada dođete u predizborne emisije, na primer, na RTS ili bilo koju drugu televiziju, i imate predstavnika Đokićeve blokaderske liste, biće konkretno pitanje da li uvodite sankcije Rusiji ili ne. Da ili ne. Oni će morati da se izjasne. U tom trenutku kad se izjasne, opet barem, deset odsto njihovih glasova koji su ili pro-NATO ili pro-ruski orijentisani, otpada. Oni padaju na 24 odsto – objašnjava Piper.

Sledi dalje urušavanje koje je neminovno zbog ogromnih programskih razlika među njima:

- Kreću svađe između onih koji su na listi i onih koji su otpali sa liste. Milo Lompar i Kavčić protiv Đokića i, na primer, Bože Prelevića. Tu barem jedan odsto otpada, padaju na 23 odsto. Tako da realan rezultat koji će oni imati na kraju blokaderska Đokićeva lista je oko 20 odsto. To je solidan rezultat, oni će biti nova opozicija u parlamentu, sadašnja parlamentarna opozicija nestaje, ali bez politike, bez pravih ljudi vi nikada ne možete da računate da ćete dobiti većinsko poverenje građana Srbije.