Povod je bilo održavanje zasedanja Skupštine Grada Šapca.
Nova tura "pumpanja", valjda zamišljena kao vid pritiska na gradske zvaničnike, bila je zakazana za 9 časova prepodne, danas.
Kako se navodi, namera je bila da "još jednom pokažu SNS odbornicima da su prošlost", kao i da "studenti pobeđuju".
Međutim, tužna realnost i scena sa mesta okupljanja demantovala je tvrdnje blokadera:
Nakon 9 časova danas, na zakazani skup došlo je tačno troje ljudi.
Nakon svega što se desilo, nema nikakve sumnje da je podrška obojenoj revoluciji gotovo nepostojeća.
