-Ovaj program afirmiše izvozne potencijale domaće privrede, po nalogu predsednika Aleksandra Vučića, imajući u vidu da je našoj zemlji obezbeđen izlaz na najveća tržišta na svetu zahvaljujući mudroj i odgovornoj politici koja je obezbedila Sporazum o slobodnoj trgovini s Kinom, Emiratima, Egiptom, koja je obezbedila na naši proizvodi budu na tržištu Evropske unije. Naša privreda uveliko u posledljih godinu i po dana izlazi na velika tržišta. Sprovodeći jedan od osnovnih postulata politike Aleksandra Vučića, a to je jačanje privrede i privrednog ambijenta, izvoznog potencijala, direktno doprinosimo rastu BDP-a. Ministarstvo privrede u kontinuitetu sprovodi programe jačanja poslovanja malog sektora. To se pre svega odnosi na preduzetnike, mikro, mala i srednja preduzeća. I ovaj konkurs sa budžetom od 350 miliona dinara bespovratnih sredstva je bio opredeljen ka malog sektoru, želimo da povećamo njihove izvozne potencijale. Rast ekonomije nam omogućava da građanima i u budućnosti omogućimo niz kapitalnih projekata, rast plata i penzija. Konkurs je raspisan pre nekoliko meseci, bilo je veliko interesovanje. Ovo je drugi krug. Ovo su 100 posto bespovratna sredstva. To je prava, suštinska podrška na kojoj je insistirao predsednik Vučić. Da privrednici mogu da investiraju u nabavku kvalitetne opreme, mašina, industrijskih robota, proširenje i rekonstrukciju postojećih skladišta. Da privrednici u produktivnosti budu brži, konkurentniji i uopšte u povećanju kvaliteta svojih proizvoda. U piotanju je 19 kompanija danas kojima smo dodelili ugovore, dodelili smo im skoro 130 miliona bespovratnih sredstava. Kompanije su iz čitave Srbije, iz manje razvijenih područja. Sve ove investicije donose otvaranje novih radnih mesta. Samo ove kompanije zapošljavaju 1600 ljudi. Ponosna sam što srpski proizvodi u tolikoj meri pronalaze put do velikih tržišta. Država će uvek biti pouzdan partner. Poznato je da ministarstvo predvodi delegacije i u Kini, uskoro će to biti i u Azerbejdžanu i u drugim zemljama. Politika SNS je apsolutno usmerena na jačanje i malog sektora, cele domaće industrije, privlačenje stranih investicija. Borimo se svakako da se još bolje pozicioniramo na evropskom tržištu, Kini, Emiratima. Tu su i kompanije koje uveliko izvoze i za Ameriku. Čestitam svim dobitnicima. Trudićemo se da u narednom periodu izažemo sa nizom suštinski dobrih konkursa - navela je Mesarović i dodala da je minimalan iznos sredstava po ovom konkursu milion dinara, a maksimalan iznos je 10 miliona dinara, te da će po obradi svih zahteva uskoro biti treći krug dodele.

Jovana Sarić Pejić iz firme Frigo Žika doo Ruma zahvalila se Vladi Republike Srbije i Ministarstvu privrede.

-Ovo je prilika da naš posao obavljamo kvalitetnije. Da možemo da nastupamo na velikim težištima - rekla je Sarić Pejić.

Ljubinko Mijailović, generalni direktor kompanije doo Kolektor Components istakao je da se ova firma bavi specijalnim alatima i da svoje proizvode plasiraju na tržišta širom sveta.

-Mi se bavimo specijalnim alatima. Svoje proizvode plasiramo i u avio industriji, kao i automobilskoj industriji. Firma je svojom proizvodnjom specijalnih alata od Ministarstva odbrane odabrana kao firma posebnog značaja za ovo ministarstvo i to govori koliko su naši proizvodi potrebni. Što se tiče izvoza mi smo prisutni u preko 32 države na svim konktinentima, osim u Kini. Oprema nam je potrebna za ostanak na svim tim tržištima - rekao je Mijailović.