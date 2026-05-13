"Hrvatska nacionalna aviokompanija najavila je prošle nedelje da će u narednom tromesečju zbog drastičnog rasta cena goriva otkazati oko 900 letova, što je oko 5% ukupno planiranih letova", rekao je novinar blokaderske Nove, Željko Veljković.

"Kao u vicu, u priči ima jedan Srbin, pa još predsednik Srbije, koji se, isto kao u vicevima, u sve razume i odmah je tada rekao da Air Srbija neće ništa da ukida jer ima veće bafere. Svaki glasač odmah je sve to razumeo i pozdravio to što je naš opet veći", nastavio je.

"Objektivno, srpska aviokompanija je i operativno i finansijski uspešnija od Hrvatske, ali će putnici i jedne i druge u narednom periodu morati da računaju na nešto veće cene karata. A Hrvati spas, osim u podizanju cena, vide i u uspešnoj turističkoj sezoni kojoj se nadaju", zaključuje Veljković.

Blokader nije mogao da sakrije mržnju prema Srbiji i tome što je naša zemlja u svakom smislu snažna i uspešna.

On bi više voleo da na svakom polju pobeđuje Hrvatska!

