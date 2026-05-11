Projektom je predviđeno rušenje postojeće devastirane zgrade i izgradnja novog objekta zdravstvene stanice u Batajnici bruto površine 4000 metara kvadratnih, a početak realizacije se očekuje do kraja 2026. godine.

- Objekat koji je star više od 60 godina zaista je poprilično nagrižen zubom vremena i zahtevalo je jednu brzu reakciju i nas kao Ministarstva i Gradske opštine Zemun. Mi smo danas precizirali one osnovne stvari koje su neophodne da bismo krenuli da realizujemo ovaj projekat i dogovorili da do kraja ovog meseca pribavimo dva dokumenta koja su nam neophodna, odnosno dve saglasnosti koje su nam neophodne, kako bismo već negde početkom juna meseca raspisali javnu nabavku i time trasirali put ka realizaciji ovog objekta.

Kako je ministar pojasnio to podrazumeva rušenje postojećeg objekta i gradnju potpuno nove zdravstvene stanice, kao i izgradnju trafostanice, kako bi snabdevanje električnom energijom bilo na takvom nivou da ni u jednom trenutku ne bude ugroženo funkcionisanje niti samog objekta, niti ljudi koji žive u okruženju.

- Odvojili smo nekih 830 miliona dinara koliko će biti neophodno da se ovaj objekat završi. To će biti u potpunosti standardizovano, urađeno po najmodernijim i najsavremenijim metodama kako treba da izgleda jedan dom zdravlja i kako to zaslužuju sama Batajnica i sama Gradska opština Zemun - rekao je Glišić.