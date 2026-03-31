Predsednik Izvršnog odbora Srpske napredne stranke (SNS) i ministar za javna ulaganja Darko Glišić izjavio je danas da na redovnim lokalnim izborima održanim u nedelju u 10 lokalnih samouprava nije bilo nepravilnosti u izbornom prosecu i da je izlaznost bila nikad veća, ali da su zabeleženi slučajevi nasilja od strane blokadera oko biračkih mesta. "Nije bilo nepravilnosti u smislu samog izbornog procesa, odvijanja samog toka glasanja i svega onoga što se dešavalo unutar biračkih mesta.

Bila je nikada veća izlaznost, ali sa druge strane, atmosfera oko biračkih mesta, na ulicama koju su blokaderi stvarali, jeste bila atmosfera nasilja, pokušaja zastrašivanja ljudi, pokušaja da se ljudi tako prisilno nateraju da glasaju za njihove blokaderske liste", rekao je Glišić za TV Prink.

Prema rečima Glišića, program blokadera je zastrašivanje.

"Jedan od njih je vitlao i sa pištoljem, neki su negde pokušavali u grupama da napadaju ljude. Imali ste primer da su čoveku oteli iz ruku račun, misleći da je ne znam kakav dokument. Presretali su automobil, tumarali su kao nekakve bande koje su u grupama po 15 ili 20 presretale i zaustavljale ljude i pokušavali na taj način da ih uplaše, da im na taj način predstave program. Njihov program jedini je da maltretiraju, da straše ljude, jer nikakav drugačiji program nemaju", dodao je Glišić.

Istakao je da su građani na biralištima jasno odgovorili blokaderima i da je SNS je u svih 10 opština osvojila više glasova nego na prethodnim izborima. "Kada podrobno analizirate sve ono što jeste rezultat ovih izbora, videćete da je to jedna veličanstvena pobeda liste Aleksandar Vučić-Srbija, naša porodica", rekao je Glišić. Ukazao je da su pojedine opozicione liste govorile da će ubedljivo pobediti u Kuli, ali se desilo suprotno.

U Kuli jasan rast u odnosu na prethodne izbore

"Mi smo u Kuli osvojili, ja mislim, negde kod 700 glasova više nego na prethodnim izborima. Dakle jasan rast, pogotovo ako uzmete u obzir da je bila i velika izlaznost, taj rezultat dobija na značaju dodatno", naglasio je predsednik Izvršnog odbora SNS.

Glišić je dodao da se i u zapadnoj Srbiji, gde je opozicija govorila da će pobediti i da je tu, kako su navodili, centar otpora, desilo suprotno.

"Jedina izlaznost više od 70 odsto je bila baš u zapadnoj Srbiji. U Lučanima, Sevojnu i Bajnoj Bašti. U Bajnoj Bašti izašlo 75 odsto birača. To je izuzetno visoko. U Sevojnu 77 odsto, u Lučanima 79,1 odsto birača izašlo. Oni (opozicija) su rekli da je zapadna Srbija centar njihove pobune. Od danas je ta zapadna Srbija centar otpora onima koji bi da ruše Srbiju i onima koji žele zlo građanima Republike Srbije", rekao je Glišić.

Dodao je da je SNS na poslednjim izborima u Boru imala 35 odsto podrške na manju izlaznost, dok je sada na veću izlaznost SNS dobio 50 odsto glasova.

"Da ne govorim o Majdanpeku, gde je bila više nego ubedljiva pobeda, da ne govorim o najubedljivijoj pobedi u Kladovu. Gde smo išli, kako se to narodski kaže, jedan na jedan. Bila je naša lista, bila je njihova lista. Osvojili smo 72 ili 73 odsto. Ja im želim da oni na svakim narednim izborima, kao što su na ovim izborima, pobede", rekao je Glišić.