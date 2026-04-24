Predsednik Izvršnog odbora Darko Glišić posetio je danas Surdulicu i tom prilikom, u prisustvu koordinatora IO Dragana Stevanovića, razgovarao sa članovima stranke.

"Hvala vam, dobri ljudi, na svemu što se uradili za našu državu u prethodnim godinama, a posebno i veliko hvala za to što ste svi ko jedan stali u odbranu naše Srbije, kada su blokaderi i njihove gazde iz inostranstva činili sve da je sruše", rekao je Glišić.

"Vi ste naša snaga, vi ste najdragoceniji deo naše stranke, i po suncu, i po kiši, vi ste tu da narodu kažete istinu i dokažete i pokažete koliko se borimo i šta sve radimo i gradimo u svakoj lokalnoj zajednici u Srbiji", istakao je predsednik IO.

"Hvala vam za borbu, hvala vam što ujedinjeni sledimo politiku našeg predsednika Vučića, hvala vam što volite Srbiju", zaključio je Glišić.