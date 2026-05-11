Američki lovac F-35 poslao je signal za opasnost i hitno sleteo u vazduhoplovnu bazu Al Dafra u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, u trenutku pojačane vojne aktivnosti SAD u zoni Persijskog zaliva i Ormuskog moreuza.

Incident se dogodio posle iranskih tvrdnji da je u oblasti Ormuskog moreuza oboren američki dron.

Teheran je ranije saopštio da su njegove snage PVO oborile američki MQ-9, dok su se u javnosti pojavili i snimci ostataka letelice za koje iranska strana tvrdi da pripadaju oborenom izviđačkom dronu.

Američka avijacija pod sve većim pritiskom

Visoka aktivnost američke avijacije u regionu sve više otvara prostor za incidente. Rizik ne dolazi samo od mogućeg dejstva iranske protivvazdušne odbrane, već i od tehničkih kvarova, posebno kada su avioni i dronovi danima angažovani u napetom operativnom okruženju.

Upravo zato signal za opasnost sa F-35 ima širi značaj od jednog prinudnog sletanja. Reč je o najskupljem i najnaprednijem američkom borbenom avionu pete generacije, pa svaka vanredna situacija sa takvom letelicom u blizini zone sukoba odmah dobija političku i vojnu težinu.

Posebno je upadljivo što se sve dešava dok Vašington tvrdi da je iranska protivvazdušna odbrana teško oštećena. Donald Tramp je ranije poručivao da je ona praktično potpuno uništena, ali događaji u regionu pokazuju da američka avijacija i dalje leti u prostoru u kojem nijedan kvar, greška ili pogrešna procena ne ostaju bez posledica.