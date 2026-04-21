Prozapadna opozicija/blokaderi tumače svaku vrstu neke političke promene, pogotovo onu koja se dešava na Zapadu, kao nešto što će da se desi upravo i njima, a ništa ne rade da do toga eventualno dođe, kaže zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj.

- Pa, kad se Angela Merkel povukla sa čela svoje stranke CDU u Nemačkoj, zbog zdravstvenih problema nije se kandidovala na izborima, pobedila je Socijaldemokratska partija Nemačke Šolcova i oni su rekli: Pa, to je to - otišao je Vučićev saveznik, eto nas tako ćemo i mi Socijaldemokratija kad pobedi. Pa, pre toga i naravno ranije se dešavalo Cipras pobedi u Grčkoj i onda su neki od njih pravili u poređenju sa tom grčkom Sirizom ovde neku "Srbizu". Pa desilo se u Makedoniji na izborima da je izgubio Gruevski, pa su takođe ovde proslavljali. Pa, onda su se bavili nedeljama i mesecima temom ko je to srpski Zdravko Krivokapić koji će ovde da pobedi na izborima u Srbiji i tako dalje i tako dalje. To su sve gluposti - rekao je Šešelj za TV Informer.