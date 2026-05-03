Ljudi koji su bili u strukturama DOS-a pre svega, sada se opet pojavljuju kao neka nova lica, neukaljani ljudi, 'Mladi Sevojna', 'Budućnost Sevojna', sad će oni da dođu na vlast zato što su to neki mladi i tako dalje, a reč je o istim tim ljudima, upozorava zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj.

„To je sve jedna varka i jedna iluzija koja treba da predstavi u stvari ljude koji se bave politikom po 30 godina, uglavnom neuspešno ili u trenucima kada su oni bili uspešni za svoje lične interese su bili najcrnji momenti naše nedavne istorije, a to je pre svega period posle petog oktobra i dolaska DOS-a na vlast. Manje ili više iste strukture, odnosno čak i isti predstavnici sada se kriju iza mladih, omladina, studenti i naša budućnost i tako dalje. Mogli smo to da vidimo na ovim lokalnim izborima. Ovde sada imamo konkretno iskustvo. Na ovim lokalnim izborima određene političke strukture koje se... dakle ljudi koji se bave politikom na lokalu decenijama unazad. Primera radi u Sevojnu. Oni su predstavnici Demokratske stranke i svih tih varijacija Demokratske stranke, od ovih parlamentarne opozicije i tako dalje. I oni su osvajali neke mandate, imaju neku vrstu legitimiteta na tim lokalnim izborima, osvojili su 10, 15, 20 posto ili koliko već u prošlosti. I sada više nisu oni Demokratska stranka ili Đilasova stranka, Aleksićeva i tako dalje, oni su 'Mladi Sevojna', 'Budućnost Sevojna', a isti ti ljudi. To je stvar i sa ovim parlamentarnim izborima. Dakle ljudi koji su bili u strukturama DOS-a pre svega i svih ostalih varijacija svih stranaka koje su činile DOS ili koje su posle nastale iz Demokratske stranke, koji su nekim unutarstranačkim borbama lošije prošli, sada se opet pojavljuju kao neka nova lica, neukaljani ljudi, sad će oni da dođu na vlast zato što su to neki mladi i tako dalje, a reč je o istim tim ljudima. Čini se ipak da građani Srbije su videli o čemu se tu radi i da ta prevara ne može da prođe i ne mogu da oni dođu do onih rezultata koje su možda očekivali pre godinu dana kada je zaista u Srbiji bilo nekoliko masovnih tih blokaderskih skupova, dakle skupova gde je bilo prisutno nekoliko desetina hiljada ljudi. Mislim da je to sve zaista iza nas i da su građani Srbije prozreli to šta se spremalo sa tom jednom prevarom koja je servirana pre svega od nekih nevladinih organizacija u Srbiji ali i naravno i nekih centara moći iz inostranstva koji su sve to ovde podržavali i nastojali da kreiraju atmosferu gde je tako nešto na izborima moguće", kazao je Šešelj za Informer TV.