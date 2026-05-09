Slovački premijer Robert Fico položio je juče venac na Grob nepoznatog junaka u blizini Kremlja po dolasku u Moskvu i rekao da je on svojevrsna „crna ovca“ u stadu Evropske unije.

Fico je naglasio da su mu „normalni odnosi“ između Slovačke i Rusije važni i rekao ruskim novinarima da želi da razgovara sa Vladimirom Putinom o nekim praktičnim pitanjima, izveštava Dennikn.sk.

„U Evropskoj uniji uvek postoje neke crne ovce. Dakle, ja pripadam tom jatu. To kažem svuda, tako da nemam problem da to kažem i ovde - protiv sam jedinstvenog, obavezujućeg mišljenja. Ovaj pristup je veoma pogrešan“, rekao je šef slovačke vlade.

Fico je napomenuo da pokazuje poštovanje prema svima koji su doprineli rušenju fašizma, pomenuo je svoju posetu Dahauu, planiranu posetu Normandiji i brigu o grobljima rumunskih vojnika koji su oslobodili Čehoslovačku. Više puta je izjavio da odbacuje iskrivljavanje istorijskih činjenica.

Fico je pomenuo i pokušaj atentata na njega 2024. godine.

„Nisam imao apsolutno nikakvih problema da dođem na proslavu. Drago mi je što ću sutra imati priliku da razgovaram sa gospodinom predsednikom Putinom. Takođe želim da mu postavim nekoliko pitanja i prenesem neke poruke. Mnogi evropski političari su bili zainteresovani za ovo putovanje“, rekao je Fico.

Svoju glavnu poruku nazvao je da je „glavna reč dijalog, moramo razgovarati i sastajati se“.

Fico je takođe rekao da je pristalica svakog oblika prekida vatre u Ukrajini:

„Želim da izrazim svoje uverenje da se približavamo kraju rusko-ukrajinskog rata.“

Pored toga, Fico je napomenuo da bi bilo poricanje istorije ako se ne bi poštovale žrtve koje su podneli bivši Sovjetski Savez i Ruska Federacija u borbi protiv fašizma.

Fico bi trebalo da se sastane sa Putinom u Moskvi, ali neće učestvovati na paradi 9. maja.

Podsećanja radi, državni sekretar slovačkog Ministarstva spoljnih poslova Rastislav Hovanec ranije je izjavio da Fico namerava da prenese poruku ukrajinskog predsednika Putinu tokom njegove posete Moskvi.