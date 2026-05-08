Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je potpisivanju Memoranduma o razumevanju između SPC i Republike Srbije.

Memorandum su potpisali premijer Đuro Macut i patrijarh Porfirije.

Nakon potpisivanja Memoranduma, obratio se Vučić:

- Vaša svetosti, vi ste nedavno primetili srž onoga zašto smo se u bratskoj ljubavi okupili. Rekli ste "obrazovanje srpskog naroda nosi pečat svetog Save". Tom istom prilikom rekli ste da je znanje bez dobrote nepotpuno, a uspeh bez ljubavi prazan. Naša prosveta nikada nije bila odvojena od vere. I kada bi pokušao da pobrojim sve ono u čemu je sveti Sava bio prvi, ne bih uspeo a da ne uzmem previše vremena. Recimo samo da "Autokefalija", njegovo životno delo pa smo već rekli koliko je velik, da je samo Hilandar ostavio, a mnogo je ostavio... bio je prvi zakonodavac, književnik, učitelj, značajni diplomata. Na temeljima njegovog dela danas zidamo ovu kuću znanja, duhovno utemeljenu, a novu i modernu.

- Danas ste potpisali Memorandum čijom se realizacijom stvara Univerzitet Sveti Sava, dodao je Vučić.

- Monaška ćelija i učionica bile su isti prostor. Obrazovanje nije privilegija već dužnost. Resavska škola donosila je evropsku misao u srpski jezik. Obnova Pećke patrijaršije dala je novi impuls. Slede Bogoslovija Svetog Save u Beogradu, prizrenska Bogoslovija... Kad je osnovana Velika škola, među prvim nastavnicima su bila sveštena lica.

Predsednik je potom govorio u vremenu kada su pokušali da nam razdvoje crkvu od države.

- Što se obrazovanja tiče, poslednjih godinu dana smo prošli kroz pravu golgotu. Zato je danas potpisivanje Memoranduma od ključnog značaja. Kao država, pomoći ćemo da te snove ostvarite, znamo da time činimo najbolje za našu decu i budućnost, moći će da baštine patriotizam, ovo je ogroman korak napred u pristupu obrazovanju. Neka je Bogom prosto onima koji su hteli da sruše svoju državu da bi se dokopali fotelja. Neka vam je sa srećom početak, verujem da svi zajedno imamo velike i teške obaveze. Još jedanput, Hristos Vaskrese - poručio je Vučić.

Srpska pravoslavna crkva (SPC) saopštila je ranije da Memorandum o razumevanju između SPC i Republike Srbije o osnivanju Univerziteta "Sveti Sava" predstavlja prirodni ishod viševekovne brige SPC za prosvećivanje sopstvenog naroda. Naš narod je kroz vekove znao tu tajnu.

SPC je ranije u saopštenju navela da je Memorandum okvir za buduću saradnju i istakla da on nije konačno rešenje niti gotov institucionalni oblik, nego uvod u složeni proces u kojem, kako je navedeno, tek predstoji da se precizno odrede ciljevi, metodi rada, unutrašnja struktura, kao i odnosi između učesnika. Dodaje se da je reč o početnom okviru koji otvara prostor za ozbiljan i odgovoran rad, a ne o završenom činu koji već sada proizvodi konačne posledice.