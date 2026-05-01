Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje otvaranju trening centra za dualno i celoživotno obrazovanje pri Mašinskoj školi "Pančevo".

On je obišao i mašinsku i robotičku radionicu, u kojoj su se u tom trenutku obučavali đaci.

- CNC operatera nam treba samo tako - naglasio je Vučić.

- Ja sam već danas video kako me svi napadaju, pošto kažu da je u Srbiji duže radno vreme nego u regionu. Pa zato nešto i možemo da uradimo više, bez rada ne može ništa. Dakle oni rade 47 nedelja godišnje, u Švajcarskoj, a mi 15 nedelja ne radimo godišnje. Ako nešto ne promenimo mi tih 70 dana ne možemo da nadoknadimo, bar malo moramo da smanjimo razliku - rekao je Vučić.