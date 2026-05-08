Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nakon potpisivanja ugovora za brzu saobraćajnicu „Vožd Karađorđe“ da Srbija mora da sprovede ozbiljne reforme, ulaže u energetiku i nastavi razvoj infrastrukture kako bi sačuvala ekonomsku stabilnost i rast.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se i na svoj programski tekst koji je napisao za Kurir, a u kome je, između ostalog, govorio i o planu u pet tačaka za budućnost Srbije.

- Ja govorim o teškim reformama, najbolje se u Srbiji živi u poslednjih 10 godina. Kad smo smanjivali penzije i plate u javnom sektoru, ja sam gledao daleko u budućnost. Ogromna je stvar što smo došli do osam odsto nezaposlenosti, nemamo šta da se zadužujemo, padaće javni dug, upola manji je od proseka EU. I dalje smo nisko zadužena zemlja. To smo uspeli zahvaljujući tim reformama i tom radu, ali to ima svoje limite. Država ima problema s kojima se suočava. Deo tih problema sam izneo i u ovome što sam izneo u današnjim novinama. Imamo celokupni problem s produktivnošću - rekao je predsednik Vučić.

On je dodao da Nemačka ne može da prati Kinu i Ameriku, a da su „neki 2011. izbacili MMF odavde jer su bili neodgovorni i gledali samo kako da dobiju izbore“, dok je za napade opozicije rekao da „znate da imate posla s elementarnim neznalicama“.

- To treba da vodi zemlju jednog dana? Pa da nemamo prihode nikakve, možemo da živimo do marta. A imamo dobre prihode, osim akciza koje smo skresali. Apelujem da počnemo da vodimo ozbiljne razgovore - naveo je Vučić.

Predsednik je naglasio važnost daljeg ulaganja u vojsku, i rekao da bi bilo bolje da se ulaže u škole i bolnice, fabrike, ali...

- Pojeli bi nas za doručak. To radi cela Evropa i svet. Umesto da gradimo i ulažemo u data centre i energetiku iz obnovljivih izvora, a ja kad sam to govorio, rekli vidi ga onaj lud, imamo struje. Svet se promenio, sve je drugačije. Da nismo podigli Kostolac B-3, ne bismo imali nijedan nov objekat. Kakav je plan da se to izvede? Mnogo teško - ocenio je Vučić.

- Sprovešćemo sve to ukoliko dobijemo narodno poverenje. Možda narod da poverenje onima koji ponude Vučićevu glavu. Super, to je plan. Kada pobede stručnjaci koji školu nisu završili, neka oni pričaju kako teče med i mleko. Ili ćemo da budemo ozbiljni ili odgovorni, ili - nema problema. Narod neka izabere svoju budućnost, ja ću da budem ovde, ja se njih ne plašim. Kukavice prete u čoporu, nikad ništa nisu bili u stanju da urade - zaključio je on.

U toku pregovori sa MOL

Vučić je izjavio danas da su pregovori s mađarskom kompanijom MOL o preuzimanju ruskog većinskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS) u toku i da će u narednim danima biti doneta konačna odluka.

- Čekamo naredne dane i tada ćemo doneti konačnu odluku. Nekima se učinilo da mogu da nas ucenjuju i da možemo da prihvatamo rešenja koja su za Srbiju neprihvatljiva. Ja se nadam kompromisu, ako ga bude, bude, ako ga ne bude, ne bude - rekao je Vučić.

Svetska ekonomija rašće sporije od srpske

Predsednik je izjavio da se za Srbiju u 2026. godini trenutno predviđa privredni rast od 2,8 odsto, ali da država očekuje da bi, uz jačanje građevinske industrije, rast mogao da bude i tri odsto, dodavši da će svetska ekonomija rasti sporije od srpske.

Put Vožd Karađorđe od velikog značaja za Šumadiju

Saobraćajnica „Vožd Karađorđe“, za čiju izgradnju je juče potpisan ugovor, imaće veliki značaj za dovođenje novih kompanija u taj deo Šumadije, ali i za celu Šumadiju kada je reč o turizmu, jer će Beograđanima Bukulja, Kosmaj i Rudnik biti nadohvat ruke, rekao je juče Vučić, nakon potpisivanja dokumenata o izgradnji saobraćajnice „Vožd Karađorđe“ s kineskom kompanijom „Šandong“.

- Predsednik Si Đinping i njegove velike reči istakle su i uvek su isticale naše odnose i prijateljstvo. On je rekao: „Neka svetlost našeg čeličnog prijateljstva obasja put saradnje Kine i Srbije“, a ja želim da zahvalim našim kineskim prijateljima na tome što su uvek otvoreni za konkretnu saradnju u interesu obeju zemalja i što su spremni da svoje zadatke obavljaju na efikasan, ozbiljan i odgovoran način - dodao je Vučić.