''Imamo problem da li da radimo sektor C, most kod Vinče preko Dunava, spajanje i završetak kompletne obilaznice oko Beograda, koji je za Pančevo od ključnog značaja, ili da radimo brzu saobraćajnicu prema Vršcu i rumunskoj granici. Ovo prvo nismo stavili u plan, a morali smo da stavimo i sad nam zavisi od situacije u svetu šta i kako'', rekao je Vučić u Pančevu odgovarajući na pitanje novinara o početku izgradnje brze saobraćajnice Pančevo-Vršac-Vatin.

Vučić je rekao da se do Vidovdana znati koji će se od ta dva projekta raditi i da je teško proceniti koji je važniji.

''Ako pitate stručnjake, oni će reći sektor C, ako pitate ljude koji žive u Banatu, oni će reći brza saobraćajnica zato što to povezuje dva najveća grada u južnom Banatu, povezuje i Vladimirovac, Alibunar, Banatski Karlovac i Belu Crkvu. Objektivno je ovaj prvi važniji, ali ovaj drugi je mnogo jeftiniji'', rekao je Vučić.

Dodao je da će auto-putevi koji se grade i rekonstrukcija banatske pruge mnogo značiti za čitav južni Banat.

