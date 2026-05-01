Starović je istakao da je delovanje Lopandića i njegovih saradnika nanelo ozbiljnu štetu državi, jer su svojim potezima u skupštini radili protiv interesa naroda.

"Еvo još jednog promašenog smatranja tužnog pajaca iz zadnje klupe. Ako je nešto igrokaz, onda je to direktno svrstavanje Evropskog pokreta uz stranke opozicije, čime se odbacuje najveći deo pristalica evropske ideje", poručio je Starović.

On je naglasio da su stranke okupljene oko Lopandića svojim glasanjem protiv ključnih zakona same sebe izopštile iz procesa integracija.

"Poslednjim glasanjem protiv paketa evropskih zakona u Narodnoj skupštini otvoreno su opstruirali evropski put Srbije, čime su izgubili svako pravo na proevropski prefiks", jasan je bio ministar.

Starović je zaključio da takvo ponašanje zahteva i promenu naziva njihove grupacije, jer njihovi ciljevi više nemaju veze sa Evropskom unijom.

"Morali bi, dakle, da smisle nešto drugo umesto 'EU5'... Možda Peta kolona?", zaključio je Starović u svojoj objavi na mreži X.