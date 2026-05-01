Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić odgovorila je navodima N1 i novinarke Jovane Gligorijević da je izjavila da na najavljenom "studentskom" skupu očekuje nasilje.

"Dobar dan, poštovani profesionalci N1 i Jovana Gligorijević. Samo da vas podsetim da objavite gde sam i kada rekla da očekujem nasilje tokom najavljenog "studentskog" skupa. Verujem da nije toliko teško da mi odgovorite. Zar ne? Nemoguće da ste sve izmislili...", napisala je Brnabić.

"Nikada reč jednu o tom skupu nisam rekla. Nikada, nigde, nijednu. To, međutim, ne sprečava N1 i njihovu sagovornicu da tako nešto izmisle. Jer, kao što svi već dobro znamo, za blokaderske medije - istina ne sme da stane na put propagandi!"