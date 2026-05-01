Pogledajte svoje dlanove i i fokusirajte se na mali prst na šaci.

Postoji mnogo zabavnih načina da saznamo nešto o sebi i sopstvenom telu, pa čak i o našoj ličnosti. Još iz antičke Grčke potiču prve analize šake i čuvenih životnih linija na njoj. Ali, postoji još jedna zanimljiva stvar pored linije života, a to je dužina malog prsta. Kako drevne veštine ističu on otkriva osobine ličnosti.

U prvom slučaju na ilustraciji

Ovo je tip ljudi koji imaju istančan mehanizam za samoodbranu i nisu preterano otvoreni prema neznancima. Pomalo su arogantni, ne podnose laži, licemerje i neiskrene ljude. Nezavisni su i emotivno tvrdi spolja i iznutra. Znaju da budu egocentrični, ali imaju veliko srce i spremni su da pomognu. Veoma su ekspresivni.

Drugi slučaj sa ilustracije

Povučeni i rezervisani. Ne stupaju u kontakt tako lako sa drugim ljduima. Veoma su odani u interpersonalnim odnosima i spremni su da pruže pažnju svojim voljenima. Osetljivi su i drže svoje tajne samo za sebe. Ne vole da ih neko povredi i ostavljaju utisak da im ne treba pomoć od drugih ljudi. Mirni su, čak i kad je potpuni haos oko njih.

Treći slučaj na ilustraciji

Ne zadržavaju loša osećanja prema drugima i ne uznemiravaju se previše. Osećaju ne neprijatno u nepoznatom okruženju i ne vole iznenađenja. Vole da naređuju, ali kad pogreše znaju da kažu - izvini. Ne vole da dele sa drugim svoja osećanja, pucaju pravo u metu kad pričaju i vole da su okruženi iskrenim ljudima.