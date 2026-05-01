Na inicijativu par kongresmena da se tzv. Kosovo integriše u NATO, predsednik kaže da su to radili preko Hrvatske kroz vojni savez i Albanije, kroz sve članice NATO-a.

- Imaćemo uskoro nekakve važne vežbe, razgovaramo sa njima, nadamo se da se to neće dogoditi. Borićemo se da se tako nešto ne dogodi. Kao što postoje članice Evropske Unije, tako postoje i četiri zemlje članice NATO-a koje nisu priznale Kosovo, ne vidim kako bi to moglo tako lako da prođe. Hajde da sačekamo da vidimo - dodaje Vučić.