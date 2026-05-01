Američka televizija navodi da bi time mogla da izbegne obavezu traženja odobrenja Kongresa SAD za nastavak sukoba, dok zakonodavci iz obe stranke zahtevaju glasanje o vojnoj akciji.

U saopštenju američkog zvaničnika se navodi da su, u smislu zakona iz 1973. godine koji zahteva saglasnost Kongresa za vojne operacije duže od 60 dana, "neprijateljstva koja su počela u subotu, 28. februara okončana".

Zvaničnik je dodao da su Sjedinjene Američke Države i Iran 7. aprila postigli dvonedeljno primirje, koje je u međuvremenu produženo, kao i da od tog datuma nije bilo razmene vatre između američkih oružanih snaga i Irana.

Ovakav stav, napominje CNN, potvrđuje argument koji je ministar odbrane SAD Pit Hegset izneo tokom svedočenja pred Kongresom, kada je rekao da, prema tumačenju administracije, "rok od 60 dana prestaje da teče tokom primirja".

Nasuprot važećem primirju, Ormuski moreuz ostaje praktično zatvoren, pošto i SAD i Iran sprečavaju prolazak tankera kroz taj strateški važan pomorski pravac.

