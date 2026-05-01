Evo šta proglasovac i blokader Dragan Bjelogrlić kaže o političkoj situaciji u Srbiji:

"Ali je činjenica da smo mi jedan konzervativan narod koji se teško menja. I ja mislim da je samo pitanje kako vlast igra. Ako vlast igra na konzervativne, primitivne, nepismene, polupismene, onda će takva biti i Srbija. Ako vlast pokušava da igra sa profesorima, naučnicima, umetnicima, sa nekom elitom, sa pismenima, onda će takva biti Srbija. I to je to.

Mi očigledno imamo vlast koja, pošto je očigledno ovih prvih više, se prosto opredeljuje za te i pravi jedan populizam, podilazi im pod kožu, a mislim ovo što sad živimo je ekstremni i eklatantni primer toga. To zlo sada uveliko vlada Srbijom.