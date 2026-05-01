Evo šta proglasovac i blokader Dragan Bjelogrlić kaže o političkoj situaciji u Srbiji:

"

Onako raspojasano, vlada bez ikakvih problema, se raširilo i kaže: 'Ovo je Srbija.'

Koliko mržnje i prezira prema običnom čoveku!

Zato oni, blokaderi, mrze Vučića - jer je vratio dostojanstvo običnom čoveku, radniku, seljaku, nadničaru… jer, po “eliti”, ti ljudi ne treba da imaju nikakva prava.

Po “eliti” ti ljudi treba da rade, da krvare, da pune budžet i da ćute. A “eliti” da se pune g*zice iz budžeta. I da ih ništa niko ne pita.

A oni da nam sole pamet i da glume viši nivo, da nam iz Rovinja, sa Hvara, objasne koliko smo glupi i nebitni i da smo bez njih niko i ništa.

To oni Vučiću nikad neće oprostiti!