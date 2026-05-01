Evo šta proglasovac i blokader Dragan Bjelogrlić kaže o političkoj situaciji u Srbiji:
"Ali je činjenica da smo mi jedan konzervativan narod koji se teško menja. I ja mislim da je samo pitanje kako vlast igra. Ako vlast igra na konzervativne, primitivne, nepismene, polupismene, onda će takva biti i Srbija. Ako vlast pokušava da igra sa profesorima, naučnicima, umetnicima, sa nekom elitom, sa pismenima, onda će takva biti Srbija. I to je to.
Mi očigledno imamo vlast koja, pošto je očigledno ovih prvih više, se prosto opredeljuje za te i pravi jedan populizam, podilazi im pod kožu, a mislim ovo što sad živimo je ekstremni i eklatantni primer toga. To zlo sada uveliko vlada Srbijom.
Koliko mržnje i prezira prema običnom čoveku!
Zato oni, blokaderi, mrze Vučića - jer je vratio dostojanstvo običnom čoveku, radniku, seljaku, nadničaru… jer, po “eliti”, ti ljudi ne treba da imaju nikakva prava.
Po “eliti” ti ljudi treba da rade, da krvare, da pune budžet i da ćute. A “eliti” da se pune g*zice iz budžeta. I da ih ništa niko ne pita.
A oni da nam sole pamet i da glume viši nivo, da nam iz Rovinja, sa Hvara, objasne koliko smo glupi i nebitni i da smo bez njih niko i ništa.
To oni Vučiću nikad neće oprostiti!
